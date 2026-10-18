Cercetări ale polițiștilor după ce o turistă a căzut din mocănița de la Moldovița

Polițiștii de la Secția Rurală Vama au declanșat cercetări după ce, sâmbătă dimineață, în jurul orei 10.00, au fost sesizați că o femeie a căzut dintr-un vagon al Mocăniței Huțulca în timp ce aceasta pleca din gara.

La fața locului a ajuns un echipaj de poliție, dar și o ambulanță.

A fost identificată o femeie din județul Giurgiu, care a declarat verbal că se deplasa cu Mocănița Huțulca, iar la un moment dat, în timp se afla lângă scări, s-a dezechilibrat și a căzut lângă calea ferată.

Femeia acuza leziuni la un picior, fiind preluată de echipajul medical.

Turista din Giurgiu a fost transportată la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru a primi îngrijiri medicale, dar nu a rămas internată, semn că nu a suferit leziuni problematice.

Conform procedurilor, polițiștii au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă dar inclusiv femeia din Giurgiu a precizat că nu dorește să depună plângere cu privire la nicio infracțiune, motivând că evenimentul s-a produs accidental, strict din vina ei, întrucât nu s-a așezat pe scaun așa cum îi fusese indicat de către personalul mocăniței.