Cerb impresionant filmat „cu încetinitorul” în Parcul Național Călimani

Regele pădurilor – cerbul – a fost surprins recent într-o filmare făcută „cu încetinitorul” în Parcul Național Călimani. Filmarea „slow motion”, pentru a se vedea eleganța și forța fiecărei mișcări, a fost făcută de Claudiu Rogojan, de la Parcul Național Călimani, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Romsilva, care l-a publicat pe pagina sa de socializare.

Parcul Național Călimani este o arie protejata înființată în anul 2000, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 24.000 hectare și include una dintre cele mai frumoase și sălbatice zone montane ale țării.

Parcul este situat în masivul vulcanic Călimani, în Țara Dornelor, și este caracterizat prin formațiuni geologice impresionante, cum ar fi Pietrosul Călimanilor (vârful cel mai înalt – 2.100 de metri), Rezervația 12 Apostoli și Lacul Iezer, cât și prin peisaje spectaculoase și o bogată floră și faună.