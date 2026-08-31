Ceramiștii Victoria și Vitalie Parlui, din Chișinău, au primit Marele Premiu „Constantin Colibaba” la Târgul Olarilor Rădăuți

Ceramiștii Victoria și Vitalie Parlui, din Chișinău, au primit duminică, 30 august 2026, Marele Premiu „Constantin Colibaba” în cadrul Târgului Olarilor „Ochiul de Păun”, desfășurat la Rădăuți.

În prezența viceprimarului municipiului Rădăuți, Adi Jecalo, și a comitetului organizator al Târgului Olarilor, condus de Ilie Olărean, duminică au fost premiați toți meșterii populari care au participat la ediția din acest an.

Marele Premiu „Constantin Colibaba” a fost acordat familiei Victoria și Vitalie Parlui, reprezentanți ai Centrului de Ceramică din Chișinău, Republica Moldova, pentru contribuția lor la păstrarea și promovarea tradiției ceramicii populare.

Împart aceeași pasiune

Victoria și Vitalie Parlui sunt parteneri de viață, împart aceeași pasiune pentru olărit, realizând, împreună, ceramică tradițională și ceramică decorativă.

Soții Parlui spun că inspirația pentru crearea obiectelor de lut (vase utilitare, oale, farfurii, ulcioare, obiecte decorative, figurine de lut pictate, suveniruri etc.) le vine din natură, din tot ce-i înconjoară, din tradițiile păstrate de la strămoși.

„Ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre voi și vă mulțumim pentru cuvintele frumoase și pentru feedbackul primit cu privire la organizarea festivalului. Bucuria de a vă avea alături este, pentru noi, cea mai importantă recunoaștere. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără implicarea și munca echipei din Primăria Municipiului Rădăuți: domnul Silviu Ursescu, domnul Costică Nichiforel, domnul Ovidiu Foca, precum și fără sprijinul colegilor de la Muzeul Etnografic <Samuil și Eugenia Ioneț>”, a transmis viceprimarul Adi Jecalo.

Ceramica familiei Colibaba, acest adevărat tezaur lăsat municipiului Rădăuți, reprezintă una dintre cărțile de vizită ale comunității rădăuțene și o parte importantă din identitatea culturală a zonei.

Olari, ceramiști și meșteri populari din numeroase zone ale țării

Ca în fiecare an, fotografia de grup, la finalul evenimentului, a fost realizată pe Bulevardul „Bogdan Vodă”, acolo unde primarul Rădăuțiului, Bogdan-Andrei Loghin, a așezat la loc de cinste memoria și numele familiei Colibaba, transformând acest spațiu într-un simbol al respectului pe care Rădăuțiul îl poartă tradiției și meșteșugului românesc.

„Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost parte din povestea acestei ediții și pentru că, împreună, păstrăm vie tradiția. Să ne revedem cu bine la următoarea ediție a Târgului Olarilor”, a completat, la final, viceprimarul Adi Jecalo.

Vă reamintim că, în perioada 28–30 august 2026, municipiul Rădăuți a fost găzda, în Parcarea Centrală (Piața Unirii), celei de-a XLIII-a ediție a Târgului Olarilor „Ochiul de Păun”, manifestare dedicată unuia dintre cele mai vechi și reprezentative domenii ale creației populare, olăritul.

Evenimentul a reunit olari, ceramiști și meșteri populari din numeroase zone ale țării, alături de invitați din Republica Moldova, oferind publicului prilejul de a descoperi diversitatea ceramicii și particularitățile diferitelor centre de profil.

Manifestarea a fost organizată de Primăria Municipiului Rădăuți, Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” și Casa Municipală de Cultură Rădăuți, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”.