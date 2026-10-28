Centrul de Studii Francmasonice Paris–București înființează Filiala Bucovina, la Suceava. „Istoria francmasoneriei în Bucovina”, primul proiect

Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris–București își extinde activitatea în nordul țării prin înființarea Filialei Bucovina, cu sediul la Suceava.

Noua structură va fi condusă de Dragoș Huțuleac, profesor, publicist, membru al Centrului Regional de Studii Francmasonice din anul 2011.

Înființarea filialei reprezintă un demers dedicat cercetării istorice, filosofice și culturale a francmasoneriei, cu o atenție specială acordată patrimoniului Bucovinei, regiune caracterizată de-a lungul timpului prin diversitate culturală, dialog intelectual și interferențe între marile tradiții europene.

Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris–București, constituit în anul 2002, este condus de dr. Viorel Dănacu, președintele instituției și Mare Maestru al Marii Loji Naționale a României – Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice.

Din anul 2005, Centrul este membru al AMMLA (Association of Masonic Museums, Libraries and Archives), organizație internațională cu sediul la Bruxelles, care reunește muzee, biblioteci și arhive masonice din întreaga lume.

„Istoria francmasoneriei în Bucovina” – primul proiect major al filialei

Unul dintre primele obiective ale Filialei Bucovina îl reprezintă inițierea proiectului de cercetare „Istoria francmasoneriei în Bucovina – documente, personalități și mărturii”, care își propune investigarea prezenței și evoluției francmasoneriei în acest spațiu istoric, din perioada administrației habsburgice până în epoca modernă și contemporană.

Proiectul va urmări identificarea și studierea documentelor de arhivă, cercetarea activității lojilor masonice care au funcționat în regiune, precum și reconstituirea biografiilor unor personalități asociate francmasoneriei și vieții intelectuale bucovinene.

O atenție deosebită va fi acordată relațiilor culturale dintre Suceava, Cernăuți și celelalte centre europene, pentru a înțelege modul în care ideile iluministe, umaniste și francmasonice au circulat și au influențat mediul social și cultural al Bucovinei.

Centrul de Studii Francmasonice Paris–București înființează Filiala Bucovina, la Suceava. „Istoria francmasoneriei în Bucovina”, primul proiect

Cercetare, educație și dialog cultural

Activitatea Filialei Bucovina nu se va limita la investigarea trecutului. Noua structură urmărește și promovarea dialogului intelectual privind valorile umaniste, libertatea de conștiință, toleranța, solidaritatea și responsabilitatea individuală, principii importante în tradiția filosofică și francmasonică europeană.

„Cred că istoria francmasoneriei trebuie cercetată cu aceeași seriozitate cu care studiem orice altă dimensiune a trecutului nostru. Bucovina are o moștenire culturală extraordinară, iar o parte a acesteia rămâne insuficient cunoscută. Ne propunem să recuperăm documente, să identificăm personalități, să reconstruim legături istorice și să punem la dispoziția publicului informații fundamentate științific. Nu ne interesează senzaționalul, ci adevărul istoric. Nu ne propunem să construim mituri, ci să contribuim la cunoaștere. Pentru că o societate care își cunoaște trecutul are mai multe șanse să își înțeleagă prezentul și să își construiască responsabil viitorul”, a declarat Dragoș Huțuleac, președintele Filialei Bucovina.

Carte Dragoș Huțuleac și Viorel Dănacu

Înscrieri și colaborări în cadrul Filialei Bucovina

Persoanele interesate să devină membri ai Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris–București – Filiala Bucovina sunt invitate să transmită un curriculum vitae (CV) și o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: dragoshutuleac934@gmail.com.

„Ne dorim să construim o comunitate de oameni preocupați de cunoaștere, de recuperarea memoriei istorice și de promovarea valorilor umaniste, pornind de la convingerea că progresul unei societăți începe cu educația, cultura și responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Colaborarea este deschisă tuturor persoanelor, indiferent de profesie sau gen, care manifestă interes pentru istorie, filosofie, cultură, cercetare și patrimoniul intelectual, împărtășesc valorile dialogului, toleranței și libertății de gândire și doresc să contribuie activ la dezvoltarea proiectelor culturale și științifice ale filialei”, transmite Huțuleac.