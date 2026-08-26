Cel puțin 8 consilieri județeni ar trebui să renunțe astăzi la funcție sau să se suspende de la locurile de muncă

Noile prevederi legislative legate de incompatibilitate, introduse prin Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026, care se referă la persoanele care ocupă simultan un mandat de consilier local sau județean și un post contractual într-o primărie, într-un consiliu județean, într-un minister, într-o agenție, într-un serviciu public sau într-o altă instituție administrativă, i-ar lăsa fără mandatul de consilier sau fără slujba la stat pe cel puțin 8 dintre consilierii județeni suceveni.

Dacă profesorii sunt exceptați de noua lege, medicii, inspectorii școlari și alte categorii de angajați din companiile de stat intră sub incidența acesteia.

Din cadrul Consiliului Județean Suceava, ar putea fi în incompatibilitate inspectorul școlar Gabriel Matei, medicii Andrei Ionuț Cristof și Elena Tătăranu, care lucrează în Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, inginerii Tudor Plăcintă, Cristian Mușilă și Cristian Tomniuc, de la Direcția Silvică, Vasilică Luchian, de la OCPE, și Mihai Liviu Moraru, de la AFIR.

Personalul contractual vizat de noile reguli de incompatibilitate are obligația de a solicita în scris suspendarea contractului de muncă până la data de 25 august 2026 pentru a evita sancțiunile disciplinare. Personalul contractual se supune acum acelorași reguli privind incompatibilitățile ca și funcționarii publici. Angajații nu trebuie să demisioneze; contractul de muncă poate fi suspendat pe durata mandatului. Solicitarea de suspendare se face exclusiv în scris și se înregistrează la angajator. Termenul-limită este 25 august 2026, adică astăzi este ultima zi pentru depunerea cererii. Nemodificarea situației până pe 26 august expune persoanele care nu au făcut demersurile necesare unor consecințe disciplinare și unei eventuale verificări privind existența unei stări de incompatibilitate.

Potrivit informațiilor noastre, până la ora publicării acestei știri niciunul dintre consilierii vizați nu a anunțat Consiliul Județean că renunță la mandat.