Cel mai rapid tren Suceava – București și retur intră în circulație în câteva zile

Operatorul privat Ferotrafic TFI, care tocmai a încheiat un sezon reușit cu trenul Suceava – Constanța, care a avut un grad de ocupare bun mai ales în luna august, revine cu un tren pe ruta principală pe care se axează deocamdată, Suceava – București Nord.

Trenul intră în circulație din 6 septembrie, cu un orar nou, pe care operatorul îl consideră cel mai potrivit, mai ales pentru călătorii din Moldova spre Capitală.

Se va putea ajunge la o oră foarte bună în București, fără a se pierde ziua pe drum, iar plecarea din Capitală este la prima oră a dimineții.

Investitorul Dumitru Anchidin a explicat că firma și-a asumat să renunțe la mai multe opriri, pentru ca trenul TFI să fie cel mai rapid de pe ruta Suceava – București.

Scopul companiei este de a duce călătorii din zona Suceava-Pașcani-Roman-Bacău cât mai repede posibil în Capitală, a explicat acesta, deși numărul mic de opriri aduce și pierderi prin pierderea unui segment de călători.

Trenul IC 11754 Suceava – București Nord, cu plecare la 14.42 din Suceava și sosire la 20.25, în Capitală, are un timp de parcurs de 5 ore și 43 de minute.

Perechea, trenul IC 11751 București Nord – Suceava, are un timp de parcurs de doar 5 ore și 39 de minute – plecare la 6.22 dimineață din Capitală, sosire în Suceava la ora 12.01.

Primul va circula zilnic din 6 septembrie, al doilea de pe 7 septembrie.

Așadar, timpi de parcurs semnificativ sub 6 ore, pentru perechea de trenuri.

Trenul are programate opriri doar la Pașcani, Roman, Bacău, Adjud, Focșani, Râmnicu Sărat și Buzău.

Tarife sub viteza de circulație de rang InterCity

Deși are mers de rang de InterCity, trenul are tarif mai scăzut, de InterRegio, doar 138 de lei de la Suceava la București, sau 110 lei de la Bacău la București, la clasa a II-a.

Trenul are și locuri de clasa I.

Operatorul anunță că fiecare călător din tren are la dispoziție o masă din lemn spațioasă și extensibilă, sistem de aer condiționat performant, prize, spațiu pentru gustări, băuturi reci și cafea.

Pe pagina de facebook a companiei se poate vedea că părerile călătorilor care au încercat acest tren sunt preponderent bune. Oamenii sunt în general mulțumiți de calitatea călătoriei, iar mulți spun că deși trenul nu este nou, scaunele sunt foarte confortabile la drum lung, atât la clasa I, cât și la clasa a II-a.

Pentru călătorii din Suceava, Ferotrafic are deschisă și casă de bilete cu program zilnic în gara din Burdujeni.

Biletele la trenurile Suceava – București sunt disponibile pe site-ul ferotrafic.ro, unde se regăsesc toate detaliile necesare și graficul complet de circulație.

Compania vinde bilete și direct în tren, la urcare, fără a percepe vreo suprataxă.