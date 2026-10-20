Operatorul privat Ferotrafic TFI a introdus în circulație, începând de luni, 12 octombrie, un tren de la Suceava la București și retur pe un tronson orar care s-a dovedit a fi cel mai solicitat de călătorii de la noi, dar și de cei din Pașcani, Roman sau Bacău.

Trenul este gândit pentru a ajunge cât mai repede posibil în Capitală, având foarte puține opriri, și pentru a permite oamenilor să aibă timp să își rezolve treburile programate. Pentru retur, plecarea din Capitală este la ora 17.00 (mai exact 16.57), când în general oamenii și-au rezolvat treburile și vor să revină acasă.

5 ore și 37 de minute este timpul în care trenul plecat din București trebuie să ajungă la Suceava, în jurul orei 22.30.

Cel mai rapid tren de la București la Suceava, introdus de o companie privată la o oră perfectă pentru drumul spre casă

La tur, trenul pleacă din Suceava la ora 7.00 dimineață, oprește doar la Pașcani, Roman, Bacău, Focșani, Râmnicu Sărat și Buzău, iar în 5 ore și 40 de minute ajunge în București.

Operatorul își propune să convingă sucevenii să lase mașina acasă, mai ales dacă au de stat puțin timp în București și au de rezolvat multe treburi. În acest fel, în loc de ore bune de condus și de riscurile inerente din trafic, călătorii se pot odihni sau pot lucra la laptop, la mesele generoase gândite în acest scop, atât la clasa I, cât și la clasa a II-a.

Cel mai rapid tren de la București la Suceava, introdus de o companie privată la o oră perfectă pentru drumul spre casă

Pentru că este un tren gândit să asigure în primul rând mobilitatea oamenilor activi, care merg des la București, acesta are program de circulație de luni până vineri, tur-retur.

Compania își asumă în continuare să circule la tarif redus, de InterRegio, deși mersul este de rang de InterCity.

De la noul mers de tren, din luna decembrie, Ferotrafic TFI pregătește și alte surprize pentru călătorii de pe ruta Suceava – București.

Cel mai rapid tren de la București la Suceava, introdus de o companie privată la o oră perfectă pentru drumul spre casă

Cel mai rapid tren de la București la Suceava, introdus de o companie privată la o oră perfectă pentru drumul spre casă