Cel mai nou și mai modern centru medical este tot mai aproape de marea deschidere

Aparatura modernă este importantă. Infrastructura este importantă.

Dar oamenii sunt cei mai importanți. Esențiali și vitali pentru un act medical de calitate.

Acestea sunt principiile după care se ghidează oamenii care au gândit cel mai nou și mai modern centru medical multidisciplinar din județ.

Novera se va deschide în curând și propune nu mai puțin de 21 de specialități medicale, care vor fi deservite în echipă de peste 40 de doctori specialiști din Suceava, Iași și Târgu Mureș.

”Am creat acest centru pentru a aduce într-un singur loc expertiză medicală, tehnologie, colaborare interdisciplinară și standarde înalte de calitate”, au transmis reprezentanții Novera.

Proiectul a fost gândit de doctorii Răzvan Valerian Opaschi, Rami Ababneh Dumitrovici și omul de afaceri Viorel Paiu, iar centrul medical Novera va funcționa la Șcheia, la doi pași de sediul primăriei.

”Activitatea se va desfășurată pe trei niveluri, concepută pentru a integra numeroase specialități medicale și chirurgicale.

Forța Novera va fi colaborarea dintre ele: un pacient cu o patologie complexă va putea fi evaluat din perspective diferite, iar medicii vor construi împreună un traseu diagnostic și terapeutic coerent”, au mai precizat reprezentanții clinicii medicale de la Șcheia.

Gastroenterologia va reprezenta unul dintre nucleele importante ale centrului.

”Viziunea Novera depășește modelul clasic al endoscopiei exclusiv diagnostice: ne propunem dezvoltarea unei activități de endoscopie terapeutică și intervențională, prin care anumite afecțiuni să poată fi diagnosticate și tratate minim invaziv”, au mai spus reprezentanții clinicii medicale.

Iar acesta nu este singurul element de noutate pregătit de Novera, însă reprezentanții clinicii spun că surprizele plăcute vor fi dezvăluite pe parcurs.

”Novera este un loc în care specialitățile se întâlnesc, experiența medicală este susținută de tehnologie, iar pacientul beneficiază de un parcurs medical construit în jurul nevoilor sale”, este concluzia reprezentanților centrului medical Novera.