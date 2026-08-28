Cel mai mare stadion din Moldova, cu o capacitate de 15.000 de locuri, ar urma să fie construit în județul Suceava

Un nou proiect major de infrastructură sportivă este pregătit în județul Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a anunțat că instituția pe care o conduce lucrează în prezent la documentația necesară pentru construirea unui stadion cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri. Șoldan a spus că se poartă discuții cu reprezentanții mai multor localități din județ pentru stabilirea amplasamentului viitoarei arene.

„O veste importantă pentru județul Suceava. În acest moment lucrăm la documentație, suntem în discuții cu mai mulți reprezentanți ai localităților din județul Suceava pentru poziționarea unui nou stadion, primul stadion din Moldova cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri care va fi construit în județul Suceava. Va fi și primul stadion din Moldova de o asemenea capacitate”, a declarat președintele CJ Suceava.

Șoldan estimează că studiul de fezabilitate ar putea fi finalizat în această toamnă, cel mai târziu în luna octombrie. Documentația ar urma să includă și stabilirea terenului și a amplasamentului, astfel încât procedura de achiziție să poată fi demarată rapid.

„Sperăm noi că vom avea un studiu de fezabilitate finalizat în luna septembrie, cel târziu octombrie, cu procedurile, cu tot terenul, cu amplasamentul, pentru ca în luna octombrie să scoatem la licitație proiectarea plus execuția”, a precizat Gheorghe Șoldan.

El spune că a purtat discuții inclusiv cu proiectanți și ingineri pentru stabilirea unui calendar cât mai scurt pentru realizarea investiției, obiectivul fiind ca proiectarea și execuția să fie realizate într-un termen de aproximativ 18 luni.

Potrivit lui Gheorghe Șoldan, viitorul stadion nu ar urma să fie destinat exclusiv fotbalului. Proiectul vizează realizarea unui complex multifuncțional, care să poată găzdui o gamă largă de evenimente.

„O arenă multifuncțională pentru județul Suceava și pentru întreaga Moldovă unde nu vor fi doar meciuri de fotbal. O să vedeți, este un complex întreg cu spații comerciale care vor fi date în chirie, cu parcare și va putea fi disponibil pentru foarte multe evenimente”, a explicat Șoldan.

Printre obiectivele administrației județene se numără și includerea viitoarei arene în circuitul concertelor internaționale și organizarea unor evenimente de amploare în județul Suceava.

„Vorbim inclusiv de înscrierea arenei în circuitul concertelor internaționale și organizare de evenimente internaționale în județul Suceava și automat și în Moldova”, a mai declarat președintele Consiliului Județean.