Un imens centru comercial și logistic, cu o suprafață de 35 de hectare, ar urma să fie deschis în comuna Horodnic de Sus

Cel mai mare centru comercial și logistic din județul Suceava ar urma să fie deschis în comuna suceveană Horodnic de Sus, pe o suprafață de aproximativ 35 de hectare. Potrivit primarului comunei, Valentin Luță, mai multe companii românești sunt interesate deja să investească în această zonă, iar pentru unele dintre acestea documentația necesară obținerii autorizației de construire se află în faza finală.

Printre companiile menționate de Valentin Luță se numără Dedeman, precum și un grup de firme din care fac parte Altex și Bricostore.

„Una dintre cele mai mari dorințe ale mele, pe care vreau să o realizez în mandatul acesta, este construirea unui centru comercial undeva în zona centurii Rădăuți, pe o suprafață de aproximativ 35 de hectare. Am avut discuții cu firme de notorietate la nivel național care au deja documentele pentru autorizația de construire în fază finală. Este Dedeman, cu nouă hectare, și mai există un concern de firme patronat de Altex, cu Altex, Bricostore și așa mai departe, care au în jur de 16 hectare”, a arătat primarul din Horodnic de Sus. El a spus că terenurile pe care ar urma să fie realizate investițiile nu aparțin administrației locale, ci sunt proprietăți private, iar primăria a facilitat discuțiile dintre proprietarii terenurilor și potențialii investitori.

„Trebuie precizat că suprafețele de terenuri nu sunt proprietatea primăriei, sunt suprafețe private. Noi am facilitat, ca să spunem așa, aducerea investițiilor aici, prin discuții cu cetățenii și prin discuții cu investitorii. Încercăm să dezvoltăm acolo o zonă mare, comercială și logistică”, a explicat Valentin Luță.

Pe de altă parte, el a arătat că pentru a permite dezvoltarea unor investiții pe suprafețe mai mari de teren, a fost actualizat Planul Urbanistic General, prin care intravilanul comunei a fost extins cu aproximativ 15%.

Primarul din Horodnic de Sus estimează o creștere semnificativă a veniturilor proprii ale comunei

Valentin Luță a estimat că dezvoltarea și deschiderea acestui centru comercial și logistic vor avea un impact important asupra veniturilor proprii ale comunei. El a subliniat că veniturile proprii ar putea crește de la aproximativ 800.000 de euro anual, cât au fost în 2025, la circa 2,5 milioane de euro. „Anul trecut, veniturile proprii au fost de aproximativ 800.000 de euro. Prin investiția asta preconizăm să le triplăm și să ajungem la aproximativ 2,5 milioane de euro. Asta ne asigură cofinanțări pentru diverse proiecte și bani pentru alte investiții în dezvoltarea localității”, a spus Valentin Luță. Primarul din Horodnic de Sus a estimat că întregul proiect ar putea fi realizat într-un interval de aproximativ doi-trei ani.