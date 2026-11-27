Doamnelor și domnilor, stimate iubitoare și stimați iubitori ai fotbalului și ai sportului, tocmai s-a dat cel mai frumos gol din istorie! Exagerare? Desigur, dar lasă să mai exagerăm și noi. Măcar să o facem în sensul bun, că destul ne sperie unii exagerând scenariile catastrofice. Pentru mulți, orice s-ar întâmpla până la sfârșitul vieții lor, nimic nu va depăși golul lui Maradona din meciul cu Anglia, ăla cu ”barrilete cosmico”. Au dreptate. Dar și alții au dreptatea lor cu alte nenumărate goluri. Însă cea mai mare dreptate au cei care spun că nu se poate declara un gol ca fiind cel mai frumos dintotdeauna. În acest articol aleg să ignor acest tip de dreptate, fiindcă simt nevoia să omagiez golul lui Bellingham. Ăla reușit marți seara pe Santiago Bernabeu, la meciul de Liga Campionilor cu PSV Eindhoven. Sigur că a descrie o capodoperă înseamnă s-o strici, dar am să fac o comparație. După acea jonglare a balonului, Bellingham nu numai că a prins traiectoria perfectă cu ristul exterior, în bară-gol, dar și mișcarea a fost una care a atins perfecțiunea. Ca un rever al lui Federer care mușcă tușa! Ca un rever al lui Federer aplaudat de Nadal. Chiar s-a întâmplat, căci Rafa, cooptat în consiliul de administrație al lui Real, a fost în tribună cu tatăl și cu ăla micu. În rest, ce s-ar mai putea spune despre meci? Că Realul a dat recital în repriza a doua, numai după ce a fost provocat de olandezi. Când toate talentele individuale converg la echipă (adică și Vinicius, care de obicei are meciul său propriu), e o dezlănțuire de forțe căreia puțini îi pot face față. Barcelona a aflat-o pe pielea ei. Din păcate, Man al nostru n-a călcat gazonul pe Bernabeu, admirând de pe bancă splendoarea lui Bellingham. Tot e ceva, avem un martor care se va lăuda cu asta, peste ani, pe la emisiuni.