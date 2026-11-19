Cel mai cunoscut coșar din Suceava, Constantin Dîrja, cunoscut multora și pentru aparițiile sale de sărbători, în costum de Moș Crăciun, este prezent seară de seară la TV, timp de aproape o lună de zile, de luni până vineri, de la ora 18:00, în cadrul emisiunii ”Batem palma?”.

Simbolul norocului, la o emisiune de noroc

Considerat un simbol al norocului, coșarul a ajuns astfel la o emisiune-concurs de noroc și intuiție. Adică unde trebuie.

Emisiunea ”Batem palma?”, ajunsă la sezonul 6, pe Pro TV, este prezentată de Cosmin Seleși, premiul maxim fiind de 100.000 de lei.

În cadrul acesteia, concurentul alege o cutie cu o sumă ascunsă de bani și elimină treptat cutiile celorlalți jucători pe parcursul rundelor.

După fiecare rundă, „banca” propune o ofertă de bani pe care concurentul o poate accepta („batem palma”) sau refuza. Dacă refuză toate ofertele până la final, concurentul pleacă acasă cu suma din cutia inițială.

Coșar autorizat tot anul, Moș Crăciun în decembrie

Cunoscut multora prin prisma meseriei sale, de coșar autorizat, membru al Asociaţiei Coşarilor, Constructorilor de Coşuri de Fum şi Şeminee din România, Constantin Dîrja este de mulți ani apreciat pentru rolul de Moș Crăciun, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Cu ceva timp în urmă, Constantin Dîrja a fost prezent și la emisiunea ”Chefi la cuțite”, împreună cu alți coșari, fiind invitat să deguste și să jurizeze spectaculoasele bucate gătite de specialiști.