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„Cel mai bun pădurar” este Cristian Hrehorciuc, reprezentant al Direcției Silvice Suceava

Cristian Hrehorciuc (mijloc), reprezentant al Direcției Silvice Suceava, desemnat cel mai bun pădurar în cadrul RNP - Romsilva
Cristian Hrehorciuc (mijloc), reprezentant al Direcției Silvice Suceava, desemnat cel mai bun pădurar în cadrul RNP - Romsilva

Un sucevean a fost desemnat „Cel mai bun pădurar” din cadrul RNP – Romsilva, la nivel național, în urma unei competiții strânse, cu probe dificile, în care participanții au demonstrat câtă pregătire, experiență și pricepere presupune meseria lor.

Clasamentul primelor trei locuri, cu departajare de numai 0,25 puncte, evidențiază cât de puternică a fost competiția, dar și gradul de pregătire al participanților:

Locul I – Cristian Hrehorciuc, Direcția Silvică Suceava – 97 de puncte

Locul II – Nelu Ionuț Iamandei, Direcția Silvică Buzău – 96,75 puncte

Locul III – Nicolae Ilie, Direcția Silvică Prahova – 93 de puncte.

Ocupanții primelor trei locuri ale competiției Cel mai bun pădurar
Ocupanții primelor trei locuri ale competiției Cel mai bun pădurar

Etapa națională a concursului profesional „Cel mai bun pădurar”, organizat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, s-a încheiat cu festivitatea de premiere, la sediul central al Regiei Naționale a Pădurilor.

Înainte de premiere, participanții la concurs au vizitat Palatul Parlamentului.

”Meseria de pădurar nu este o meserie oarecare. Nu se învață doar din cărți și nu se practică din spatele unui birou. Înseamnă să cunoști pădurea, să-i înțelegi viața, să știi fiecare arbore, fiecare drum și fiecare schimbare care se petrece în natură. Înseamnă muncă în orice anotimp, responsabilitate, curaj și, mai ales, dragoste pentru pădure.

Pădurarii sunt oamenii care au grijă, zi de zi, de una dintre cele mai importante bogății ale României. Oameni despre care se vorbește prea puțin atunci când își fac bine meseria și care merită mult mai mult respect și recunoaștere.

Felicitări câștigătorilor, tuturor concurenților și tuturor pădurarilor care își fac meseria cu cinste! Pădurea are nevoie de profesioniști. Iar România are pădurari de care poate fi mândră!”, a spus Silviu Geană, liderul Federației SILVA.

Diploma și medalia obținute de Cristian Hrehorciuc, reprezentant al Direcției Silvice Suceava
Diploma și medalia obținute de Cristian Hrehorciuc, reprezentant al Direcției Silvice Suceava

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