Cei cinci vameși de la Siret acuzați de luare de mită nu au scăpat de controlul judiciar, măsură devenită definitivă

După două zile de analiză, joi și vineri, un magistrat de la Tribunalul Suceava a decis să respingă contestația celor cinci vameși de la Siret pe care procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au decis să îi plaseze sub control judiciar sub acuzația de luare de mită.

Vameșii au cerut ridicarea controlului judiciar, însă pentru că instanța a respins contestațiile, această măsură a devenit definitivă.

Rămân așadar cercetați în libertate, dar sub control judiciar, Lucian Băluț, Ovidiu Florescu, Valerian-Cristinel Bolohan, Dorin Lemnariu și Marinică Donțu, cu toții lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Siret.

A fost menținut de asemenea de instanță și controlului judiciar dispus de procurori față Petrică Foca, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi.

Acesta este acuzat de comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În afara celor 6, în dosar sunt cercetate alte 13 persoane, printre care și mai mulți vameși de la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, un funcționar în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, dar și mai multe persoane fizice.

Tot vineri, la Curtea de Apel Suceava, cei șase vameși de la Botoșani lăsați inițial în libertate de judecători au primit mandate de arestare pentru 30 de zile.