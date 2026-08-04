Ajunsă la cea de-a VI-a ediție, Tabăra ,,Serile de Artă Sacră’’ – SAS continuă să aducă împreună copii, tineri, voluntari și membri ai comunității din Bilca, într-un proiect care depășește limitele unei simple activități de vacanță.

De-a lungul anilor, tabăra a devenit un reper pentru participanți, un spațiu în care educația, credința, creativitatea și bucuria întâlnirii se completează reciproc.

Fiecare ediție a contribuit la consolidarea unei tradiții locale construite prin implicare, perseverență și preocupare reală pentru copii și tineri.

Dacă, la început, SAS a reprezentat o inițiativă menită să ofere participanților câteva zile de activități într-un cadru organizat și prietenos, după șase ediții proiectul poate fi privit drept o adevărată comunitate. Sunt copii care revin de la un an la altul, voluntari care aleg să se implice din nou și organizatori care pregătesc fiecare ediție cu aceeași responsabilitate.

Tabăra SAS își desfășoară activitatea pe două categorii de vârstă: programul SAS, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, și programul MiniSAS, dedicat segmentului de vârstă 4-7 ani. Această tabără de vară nu urmărește doar ocuparea timpului liber, ci crearea unui mediu în care participanții să învețe să comunice, să coopereze, să își descopere aptitudinile și să se raporteze cu respect la cei din jur. Prin intermediul activităților religioase, educative, artistice și recreative, copiii sunt încurajați să fie activi, să pună întrebări și să își exprime ideile.

Cea mai mare școală de vară din județ a fost la Bilca. Peste 500 de elevi la ,,Serile de Artă Sacră’’, cu ateliere, joc și credință

Ateliere

Ediția din acest an a debutat într-o atmosferă solemnă, dar plină de emoție și entuziasm.

Deschiderea oficială a avut loc la biserica parohială, prin săvârșirea slujbei de Te Deum, de către Pr. Paroh Calancea Ciprian Casian împreună cu Pr. coslujitor Calancea Gheorghe și Pr. Calancea Iustin. La ceremonia de deschidere a fost prezent și Arhidiaconul Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial al Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a adresat celor prezenți un cuvânt de încurajare.

Mesajul transmis a evidențiat importanța implicării copiilor și a tinerilor în viața Bisericii și a comunității, precum și valoarea timpului petrecut împreună.

Un rol important în structura taberei îl au atelierele, fiecare fiind conceput astfel încât să dezvolte anumite aptitudini, dar și să ofere participanților libertatea de a se exprima. Activitățile nu sunt tratate ca simple momente de divertisment, ci ca oportunități de învățare și de formare prin experiență.

Atelierul de muzică le oferă copiilor posibilitatea de a descoperi bucuria cântecului interpretat împreună.

Cea mai mare școală de vară din județ a fost la Bilca. Peste 500 de elevi la ,,Serile de Artă Sacră’’, cu ateliere, joc și credință

Atelierul de pictură transformă imaginația copiilor în culoare. Participanții au libertatea de a crea și de a experimenta. În cadrul taberei, nu perfecțiunea tehnică este cea mai importantă, ci curajul copilului de a crea și de a-și prezenta ideile.

Atelierul de povestire aduce în centrul atenției puterea Cuvântului. Prin povești adaptate vârstei lor, copiii sunt invitați să pătrundă în tainele cunoașterii Sfintei Liturghii, dar și să reflecteze asupra unor valori esențiale, precum bunătatea, prietenia, respectul, generozitatea și ajutorarea aproapelui.

O activitate care aduce în prim-plan spiritul de competiție este BilcaBALL, un joc cu mingea în care energia, viteza și strategia se întâlnesc. Competiția îi provoacă pe participanți să își coordoneze mișcările, să comunice eficient și să acționeze ca o adevărată echipă.

Atelierul de activități practice completează programul prin exerciții care pun în valoare îndemânarea, creativitatea și răbdarea. Copiii sunt implicați direct în realizarea unor obiecte și proiecte, având posibilitatea de a vedea cum o idee se transformă treptat într-un rezultat concret. Fiecare etapă presupune atenție, perseverență și capacitatea de a urma anumite indicații.

Participanții învață să aprecieze munca realizată cu propriile mâini și să nu renunțe atunci când rezultatul nu apare imediat. Totodată, atelierul creează numeroase situații de comunicare și colaborare.

Cea mai mare școală de vară din județ a fost la Bilca. Peste 500 de elevi la ,,Serile de Artă Sacră’’, cu ateliere, joc și credință

Un element reprezentativ pentru identitatea Taberei SAS este spectacolul de teatru „Iedul cu trei capre”, performat de trupa „Zăpăcilă”, compusă din cadre didactice și părinți, activitate prezentă la fiecare ediție.

Tabăra SAS s-a dezvoltat în jurul Bisericii și continuă să le ofere copiilor și tinerilor posibilitatea de a descoperi credința într-un cadru apropiat, firesc și adaptat vârstei lor. Rugăciunea nu este separată de celelalte momente ale programului, ci le conferă sens și echilibru. Conferințele catehetice despre pregătirea tânărului pentru Sfânta Liturghie și rânduiala Proscomidiei îi ajută pe participanți să înțeleagă mai bine sensul acestor momente liturgice și importanța pregătirii sufletești pentru întâlnirea cu Hristos. Totodată, ele încurajează participarea conștientă și activă la viața liturgică a Bisericii. Din acest motiv, punerea în practică a celor învățate, prin participarea la Taina Sfintei Spovedanii și la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, încununată de primirea Sfintei Împărtășanii, îi ajută pe tineri să aprofundeze relația lor cu Hristos, să crească duhovnicește și să trăiască în mod autentic valorile Evangheliei în viața de zi cu zi.

Cea mai mare școală de vară din județ a fost la Bilca. Peste 500 de elevi la ,,Serile de Artă Sacră’’, cu ateliere, joc și credință

În același timp, cea de-a VI-a ediție pune din nou în lumină importanța voluntariatului. În spatele fiecărui atelier și al fiecărei activități se află oameni care își oferă timpul, energia și priceperea pentru ca participanții să beneficieze de o experiență sigură și bine organizată. Voluntarii nu sunt doar persoane care coordonează jocuri sau distribuie materiale, ci modele de implicare și responsabilitate pentru cei mai tineri.

După șase ediții, activitățile „Serile de Artă Sacră” dovedesc că proiectele valoroase se construiesc în timp. Fiecare ediție adaugă o nouă etapă unei povești începute cu dorința de a crea un loc în care copiii să se simtă primiți, ascultați și încurajați. Mai presus de toate, Tabăra SAS vorbește despre puterea unei comunități de a investi în copii și tineri. Vorbește despre credința trăită prin apropiere, despre educația realizată prin exemple și despre tradițiile care rămân vii atunci când sunt continuate cu responsabilitate. La cea de-a VI-a ediție, SAS nu mai este doar numele unei tabere, ci numele unei experiențe care crește de la an la an, odată cu fiecare copil care îi trece pragul.