Cea de-a V-a ediție a Campionatului de fotbal feminin „Cupa Domnițelor”

Promovarea unui stil de viață sănătos, încurajarea practicării sportului și cultivarea spiritului de echipă în rândul tinerei generații se numără printre obiectivele Campionatului de fotbal feminin „Cupa Domnițelor”, competiție care a ajuns la a cincea ediție și care a reunit sâmbătă, 31 octombrie 2026, la Suceava, tinere pasionate de „sportul rege”, din mai multe localități ale județului.

Peste 70 de participante, grupate în opt echipe, s-au înscris la evenimentul organizat cu binecuvântarea și susținerea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, de Sectorul Catehizare, Tineret și Educație Pentru Viață – Departamentul Activități de tineret (ATOS) și Tabere, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Gazdele întrecerii sportive au fost Liceul cu Program Sportiv Suceava și Școala Gimnazială „Miron Costin” din municipiu, unde au evoluat cele opt formații participante: Vulturii Botoșana, Izvoarele Sucevei, Victorioasele Dolhasca, Sporting Bunești, Bucovina Straja, Colegiul Național „Nicu Gane”, Viitorul Suceava și Lelite Prime Suceava.

Destinat tinerelor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, campionatul s-a desfășurat potrivit regulamentului de fotbal pe teren redus, fiecare echipă având în componență nouă jucătoare, dintre care șase titulare și trei rezerve. Meciurile s-au disputat pe parcursul a două reprize de câte 15 minute, cu o pauză regulamentară de 5 minute.

În urma partidelor disputate, trofeul „Cupa Domnițelor” a fost câștigat de echipa Izvoarele Sucevei. Pe cea de-a doua treaptă a podiumului s-a clasat formația Sporting Bunești, în timp ce locul al III-lea a fost ocupat de echipa Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni.

La încheierea turneului a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia au fost evidențiate rezultatele echipelor participante și efortul depus de tinerele fotbaliste. A fost apreciată, totodată, implicarea antrenorilor și a tuturor celor care au contribuit la pregătirea jucătoarelor și la buna desfășurare a întrecerii sportive.

Prezent la eveniment, arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Catehizare, Tineret și Educație Pentru Viață, a evidențiat importanța parteneriatului dintre Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru organizarea unei competiții care răspunde dorinței tinerelor de a participa la întreceri de fotbal feminin. Acesta a subliniat că multe dintre participante practică sportul într-un cadru organizat, se pregătesc săptămânal sub îndrumarea antrenorilor și iau parte la turnee zonale și naționale. „Ne bucurăm să le revedem pe jucătoarele care au participat și în anii trecuți. Ne bucurăm să vedem și fețe noi și nădăjduim că, de-a lungul timpului, vom avea de la Suceava și jucătoare la loturile naționale și, de ce nu, echipe din Suceava care vor câștiga turnee naționale”.

La competiție a fost prezent și prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care a apreciat implicarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în viața tinerilor, subliniind rolul educativ al sportului și importanța colaborării dintre instituțiile de învățământ, Biserică și Familie. Acesta a amintit și de preocuparea Universității pentru dezvoltarea fotbalului feminin, precizând că echipa constituită în anul precedent a promovat din Liga a III-a în Liga a II-a. „Mă bucur să fiu aici la Cupa Domnițelor (…) În general, ne dorim educația prin sport, deoarece copiii învață să treacă peste înfrângeri, să respecte adversarul, să joace în echipă, iar toate aceste lucruri sunt importante pentru educația lor.”

Ajunsă la cea de-a cincea ediție, „Cupa Domnițelor” se înscrie în seria proiectelor sportive desfășurate la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de „Cupa Mușatinilor”, competiție de fotbal masculin, și „Cupa Movileștilor la șah”, inițiative prin care Biserica vine în întâmpinarea tinerei generații, promovând un stil de viață activ, perseverența și respectul față de semeni.

Potrivit organizatorilor, întrecerea și-a propus și să atragă atenția asupra efectelor sedentarismului și ale petrecerii excesive a timpului în mediul online, în special pe rețelele de socializare și în jocurile video. Prin sport sunt încurajate mișcarea, interacțiunea directă, spiritul de echipă și disciplina, ca alternative sănătoase la izolarea și pasivitatea generate de utilizarea excesivă a tehnologiei.

Irina Ursachi