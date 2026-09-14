Cea de-a doua ediție a Simpozionului Național de Studii Canonice – „Instituția familiei în lumina sfintelor canoane, a prevederilor legale și a reglementărilor ecleziale actuale”

„În cadrul familiei, încă de la începutul acesteia, bărbatul și femeia alcătuiesc o unitate indisolubilă, fiind împreunați de Însuși Creatorul lor. În plus, atașamentul celor doi față de El îi păstrează în această unitate, căci prin Taina Nunții ei au devenit un singur trup și, într-un fel, un singur suflet, iubirea dintre ei fiind pecetea familiei. Ca atare, familia este instituția cea mai importantă, așezată de Dumnezeu în slujba vieții.” Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

În perioada 9–10 septembrie 2026, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a găzduit la Mănăstirea Sihăstria Putnei cea de-a doua ediție a Simpozionului Național de Studii Canonice, dedicată temei „Instituția familiei în lumina sfintelor canoane, a prevederilor legale și a reglementărilor ecleziale actuale”. Clerici, cadre didactice universitare, juriști, cercetători și doctoranzi din mai multe centre academice și bisericești din țară s-au reunit pentru două zile de reflecție și dialog asupra familiei, privită din perspective teologice, biblice, canonice, juridice, pastorale, istorice și sociale.

Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, sub egida Centrului de Studii și Documentare „Crimca”, în colaborare cu Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cu sprijinul financiar al Secretariatului de Stat pentru Culte. Potrivit inițiatorilor acestui eveniment, tema ediției s-a înscris în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, proclamat pentru anul 2026 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Lucrările simpozionului au fost precedate, în biserica mare a Mănăstirii Sihăstria Putnei, de săvârșirea slujbei de Te Deum, de către un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte și clerici din rândul organizatorilor și al participanților. În cadrul momentului inaugural, pr. Constantin-Ciprian Blaga, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a amintit că inițiativa dedicată studiilor canonice a prins contur în anul 2025, la recomandarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și a pr. prof. univ. dr. George Grigoriță, din dorința de a acorda o atenție sporită unei direcții importante a cercetării teologice. Ajuns la cea de-a doua ediție, simpozionul urmărește să ofere continuitate cercetării izvoarelor și rânduielilor canonice și, în același timp, să creeze un cadru de întâlnire între teologie, dreptul bisericesc, științele juridice și realitățile pastorale contemporane.

Sfinția sa a dat citire mesajului transmis de către chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, în cadrul căruia a fost prezentat un Decalog al familiei creștine, adresat soților, părinților și copiilor. Îndemnurile reunite în acesta au în vedere conștiința caracterului divino-uman al familiei, urmarea modelelor creștine care oglindesc legătura dintre Hristos și Biserică, păstrarea sfințeniei și unității căminului, primirea copiilor ca dar al lui Dumnezeu, munca cinstită, timpul, dragostea și răbdarea oferite celor mici, fidelitatea și sinceritatea dintre soți, precum și sfințirea vieții prin post, mărturisire, rugăciune, Sfânta Liturghie, Euharistie, slujire și fapte bune.

A urmat conferirea Ordinului „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic domnului prof. univ. dr. Tudorel Toader.

Programul celor două zile a cuprins și o secțiune Book-Review Symposium, consacrată unor apariții editoriale recente ale Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. A fost adus în atenție volumul Tradiție și actualitate. Studiul Sfintelor Canoane în Ortodoxia românească în cei 100 de ani de Patriarhat (1925–2025). Lucrările Simpozionului Național de Studii Canonice, ediția I, care valorifică cercetările prezentate la întâlnirea din anul precedent și reunește 13 studii. Alături de acesta a fost prezentată lucrarea lui Nicodim Milaș, Canoanele Bisericii Ortodoxe însoțite de comentarii, vol. I/1 – Introducere, Nomocanonul în XIV titluri și Canoanele Apostolice, apărută, de asemenea, la Editura Crimca în anul 2026.

Cele patru sesiuni de comunicări științifice au deschis un dialog amplu între teologie, drept canonic, științe juridice, istorie și discipline conexe. Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, a prezentat tema „Instituția familiei în lumina prevederilor legale”, iar pr. prof. univ. dr. George Grigoriță, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București, a susținut comunicarea „Căsătoria, Cununia și Nunta: reglementări legale și ecleziale, provocări actuale și perspective de viitor”. Pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, a abordat „Viața de familie și slujirea altarului: valoarea actuală a canonului 13 Trulan”, în timp ce prof. univ. dr. Antonio Sandu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, a prezentat „Familia între taină și subiect de drept. Construcția socială a «normalității familiale» între discursul eclezial, politicile publice și dreptul internațional al drepturilor omului”.

Pr. conf. univ. dr. Ionuț Vlădescu, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea Internațională Danubius, Galați, a adus în atenție tema „Familia creștină ca ecclesia domestica: între acribia sfintelor canoane, iconomia pastorală și provocările juridico-ecleziologice ale contemporaneității”, iar lect. univ. dr. Lucian-Sorin Stănescu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, a prezentat „Constituirea persoanei și responsabilitatea în opera părintelui Dumitru Stăniloae. Inferențe necesare pentru înțelegerea unor categorii juridice fundamentale ale dreptului pozitiv român”. Diac. CȘ II dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, a susținut comunicarea „Căsătoria și familia în concepția teologiei canonice șaguniene”.

În continuarea cercetărilor, prof. univ. dr. Ionel Bostan, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a prezentat „Buna chivernisire a patrimoniului familiei: convergențe între normele canonice, dreptul civil și responsabilitatea economico-financiară”, iar lect. univ. dr. Ion Burlui, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a abordat tema „Ocrotirea familiei ca responsabilitate publică: fundamente canonice, garanții juridice și eficiența finanțării politicilor sociale”.

Pr. lect. univ. dr. Traian Nojea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea, a prezentat „Rudenia spirituală, rudenia adopțiunii, rudenia întemeiată pe actul asistării la cununie și rudenia din starea de tutelă în dreptul bisericesc”, iar asist. univ. dr. Ioana Irimia, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, a susținut tema „Protecția juridico-penală a familiei în contextul standardelor europene privind drepturile fundamentale și al valorilor creștine reflectate în dreptul canonic”. Dr. Daniel Filimon, secretar, Cancelaria Sfântului Sinod, Oficiul canonico-juridic, a analizat „Familia în inițiativele parlamentare din România ca stat membru al Uniunii Europene (2007–2026)”, arhim. dr. Iustin Taban, consilier juridic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a prezentat „Infracțiunea abandonului de familie prevăzută de Codul Penal român și corespondența ei în canoane și în dreptul bisericesc ortodox”, iar pr. dr. Constantin Oprea, protoiereu, Protopopiatul Rădăuți, a susținut comunicarea „«Taina aceasta mare este!». Familia creștină de la «un singur trup» la chipul eclezial al comuniunii și rânduiala ei canonică”.

Lucrările celei de-a doua ediții a Simpozionului Național de Studii Canonice s-au încheiat cu o sesiune de întrebări și dezbateri, urmată de sesiunea oficială de închidere. Pe parcursul celor două zile, comunicările susținute au evidențiat actualitatea cercetării canonice și necesitatea aprofundării raportului dintre învățătura și rânduiala Bisericii, prevederile legislației contemporane și realitățile pastorale cu care se confruntă familia creștină.

Pr. Ștefan Mihalcea