Mai mult de jumătate dintre elevii suceveni care au participat la un sondaj al Consiliului Județean al Elevilor spun că ora de consiliere și orientare, dirigenția, așa cum o cunoaștem toți, este folosită pentru alte discipline și nu pentru activitățile prevăzute de fapt.

Nici opționalele nu par să răspundă întotdeauna intereselor elevilor: 11% au menționat că aceste ore nu răspund ”deloc” nevoilor și intereselor lor, 19,3% au spus „în mică măsură”, 42,8% – „într-o oarecare măsură”.

Mai grav este că mai mult de un sfert dintre elevi spun că nici măcar nu au fost consultați la alegerea opționalelor de la clasă.

Datele fac parte din Raportul privind Implementarea Statutului Elevului, ediția 2026, pentru care au fost colectate peste 1.900 de răspunsuri în județ, în perioada august-noiembrie 2026. Cei mai mulți respondenți sunt elevi de liceu și provin din mediul urban.

Ce se întâmplă în școlile sucevene: opționale fără legătură cu interesele elevilor, ore de dirigenție pierdute, discriminare

Dirigenția, folosită pentru alte activități

Potrivit rezultatelor centralizate de Consiliul Județean al Elevilor Suceava, 55,3% dintre elevii care au completat chestionarul spun că ora de consiliere și orientare a fost utilizată pentru alte activități decât cele specifice. Procentul este mai mare decât media națională, de 51,3%. Alți 3,2% dintre respondenți afirmă că nu au avut deloc ore de dirigenție.

O altă problemă importantă identificată în raport este discriminarea în mediul școlar. 53% dintre elevii suceveni chestionați spun că au observat situații de tratament diferențiat sau discriminare.

Dintre aceștia, 40,2% au indicat situații în care elevii au fost tratați diferit sau discriminați de colegi, în timp ce 23,7% au observat asemenea comportamente din partea cadrelor didactice. Alte situații au fost atribuite personalului auxiliar sau nedidactic.

Printre criteriile cel mai des invocate se numără rezultatele școlare sau abilitățile percepute, menționate de 41,9% dintre respondenți, situația socioeconomică sau familială (18,9%), respectiv rasa, etnia, naționalitatea sau limba (17,7%).

De asemenea, 35,4% dintre elevi au răspuns afirmativ la întrebarea dacă au observat cadre didactice care manifestă comportamente nerespectuoase. Rezultatele școlare sau abilitățile percepute se numără printre motivele indicate pentru astfel de atitudini.

Ce se întâmplă în școlile sucevene: opționale fără legătură cu interesele elevilor, ore de dirigenție pierdute, discriminare

Opționalele nu reflectă întotdeauna interesele elevilor

Nici modul în care sunt stabilite disciplinele opționale nu pare să răspundă întotdeauna așteptărilor elevilor.

19,3% dintre respondenți consideră că opționalele oferite în școală corespund doar într-o mică măsură nevoilor și intereselor lor, în timp ce 11,1% spun că acestea nu le corespund deloc.

O altă problemă este lipsa consultării elevilor în alegerea disciplinelor opționale: peste un sfert dintre respondenți afirmă că nu au fost consultați în această privință.

„Raportul privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Național (RISEN) oferă o perspectivă asupra modului în care drepturile elevilor sunt respectate în unitățile de învățământ din România. În acest sondaj, aducem în prim-plan rezultatele înregistrate la nivelul județului Suceava, conturând o imagine a realităților din școlile noastre, prin răspunsurile chiar ale celor care le trăiesc zi de zi”, spun autorii.

Ce se întâmplă în școlile sucevene: opționale fără legătură cu interesele elevilor, ore de dirigenție pierdute, discriminare