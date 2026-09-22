Ce note au primit directorii de școli pentru activitatea din anul școlar trecut

Directorii de școli și grădinițe din județul Suceava au fost notați pentru activitatea lor managerială din anul școlar trecut, 2025-2026, în funcție de o serie de criterii de performanță.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a acordat punctaje mari și calificative maxime – Foarte bine – pentru toți directorii unităților de învățământ din județ.

Aproximativ 200 directori plini și 70 de adjuncți au fost în școlile din județ în anul școlar trecut.

Cu toate că aceste evaluări sunt văzute mai mult ca o formalitate, dacă un director de școală nu obține calificativul „Foarte bine”, acesta nu se poate înscrie la gradele din învățământ, la obținerea gradațiilor de merit sau la concursul pentru ocuparea posturilor de director.

Evaluarea managerilor se realizează anual și ține cont de o serie de indicatori de performanță și atribuții aferente domeniilor: Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ, Organizarea activităților unității de învățământ, Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ, Motivarea/antrenarea personalului din subordine, Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ, Relații de comunicare, Pregătire profesională.

După notarea directorilor, urmează cea a inspectorilor școlari și a inspectorilor generali adjuncți, a inspectorului, aceștia din urmă fiind notați de Ministerul Educației.

Evaluarea se realizează anual.

Reamintim că în prezent se desfășoară concursul pentru ocuparea funcțiilor de director în școlile din județ, organizat de Ministerul Educației.

În această perioadă, se transmit cererile de înscriere. După verificarea acestora de comisia desemnată de instituție, candidații vor avea acces pe platforma informatică de înscriere – concursdirectori.edu.ro.

Președintele Comisiei naționale de monitorizare și coordonare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat este secretarul de stat Sorin Ion, iar la nivel județean, comisia este prezidată de Ciprian Anton, inspector școlar general.

În Suceava, sunt scoase la concurs funcții de conducere pentru 183 de unități de învățământ cu personalitate juridică.