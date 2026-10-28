Ce ne trebuie să ne fie bine?

Întrebarea din titlu este absolut legitimă în România, dacă vedem că un procent imens dintre concetățeni se lamentează permanent după 1990 (până atunci construiam socialismul într-un elan revoluționar), că ne îndreptăm în direcția greșită, că suntem tot mai săraci, că țara a fost furată de străini și că corupția este generalizată. Și asta în condițiile în care datele statistice reci și greu de comentat arată că trăim cea mai bună perioadă din istoria modernă și contemporană a țării (nu mă pronunț despre perioada fabuloasă a Daciei preromane, când locuitorii trăiau fericiți cu fructe de pădure și aer puternic ozonat de munte). Avem un PIB per locuitor de 80% din media UE, dezvoltarea economică este vizibilă, nivelul de trai și protecția socială au crescut, infrastructura acoperă în ritm susținut toate regiunile țării etc.

Am ajuns să promovăm pe plan extern corupția ca brand național, să considerăm toate acțiunile guvernamentale sau legile elaborate de Parlament greșeli capitale și, culmea gândirii negative (la ordinul cui și finanțat de cine?), să considerăm perioada ”socialismului biruitor” superioară, iar pe tovarășul Ceaușescu un conducător genial (”geniul Carpaților”), soția Elena fiind doar ”savantă de renume mondial”.

De ce? Câți cred asemenea absurdități? Doar cei care votează partide extremiste și lideri excentrici.

Și totuși, ce ne mai trebuie ca să nu fim atât de frustrați, invidioși și lipsiți de optimism? Avem nevoie de mai multe case, mașini, bijuterii sau salarii la nivelul Vestului, când avem productivitatea Estului?

Cred că cei mai mulți supărați pe viață doresc revenirea la egalitarismul din perioada comunistă (unde erau tovarăși ”mai egali” ca marea masă) și la fericirea clasei muncitoare de a fi clasă conducătoare (în alianță cu ”țărănimea cooperatistă”, evident).

Mulți regretă și fascinația haiduciei moderne, care se manifesta prin jefuirea bogaților (fabricile de stat și ogoarele ”înfrățite”), în folos propriu, nu pentru a da săracilor. Chiar au experimentat această haiducie în anii ’90 prin Vest, sfârșind marea majoritate în închisori. Dar au fost cazuri (și sunt exemple) care au devenit, după acumulările agresive, respectabili oameni de afaceri sau politicieni de succes.

În majoritatea cazurilor, ne plângem și cerșim pentru că avem psihologia slugii. Sunt sigur că voi supăra.

Vina pentru că nu ne merge așa cum vrem noi este a Vestului, și asta pentru că, la nivelul alianțelor (UE în primul rând, dar și NATO), nu ne este apreciată lenea, nu ne sunt ascultate părerile și indicațiile de ”excepțională valoare teoretică și practică”. Nu suntem promovați toți în funcții de conducere fără responsabilități (ca politicienii) și, culmea obrăzniciei, nu ne dau bani fără să ne întrebe despre destinația lor (superbe parcuri la țară, fântâni arteziene, telegondole, terenuri de sport în localități cu tineri afară etc.).

Drept consecință, eșuăm în brațele unor ticăloși fără scrupule care ne gâdilă orgoliul, ne spun ce dorim să auzim și ne promit un viitor în care să strălucim în societate și în lume. Iar când aceștia elogiază civilizația autohtonă, care este sursa dezvoltării tuturor zonelor planetare, leșinăm de plăcere și ne cufundăm în ridicol și pe plan extern.

Această nemulțumire permanentă, mai ales în condițiile în care nu prea suntem la masa bogaților europeni, cred că este efectul unui complex de inferioritate existent la români. De ce nu ne vindecăm acum, când facem parte dintr-o alianță a elitelor pe plan mondial?

Probabil se va întâmpla în timp, iar cei care au reușit afară (și sunt mulți) sunt o dovadă că trendul este favorabil unei astfel de transformări. Și vom învăța să apreciem beneficiile societății în cazul în care răsplata muncii este corectă, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Viitorul sună bine.