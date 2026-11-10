Ce ne facem fără ei!?

Mi-a trecut de mult prosteasca idee că domnul Gheorghe Hagi ar fi lovit de corectitudine şi imparţialitate în selecţionarea băieţilor la echipa reprezentativă. De asemenea, m-am lecuit şi de convingerea că un atât de mare fotbalist ca el nu i-ar chema decât pe cei extrem de talentaţi, în ideea că degeaba munceşti ca un salahor dacă dincolo de muncă se află doar antitalent. Ei bine, după ce am văzut, cu mare durere în suflet şi cu o imensă greaţă în faţa televizorului, că nici Gică nu pricepe că Stanciu, şi dacă ar câştiga 14 titluri pe an în China, este totuşi o nulitate deplină (faptul că câştigă nu ştiu ce trofee la Wuhan sau unde-o fi nu demonstrează decât că ăia sunt încă şi mai proşti decât el) şi că nici prin Divizia C n-ar rupe gura, darămite în Superliga şi mai ales la Naţională, ori că neisprăvitul de Drăguş, chiar dacă este produs al Viitorului Constanța, este doar un rebut fotbalistic, astea m-au făcut să nu mai am niciun fel de speranţe şi niciun pic de încredere în ceea ce ar putea produce în fruntea reprezentativei unul care nu poate să îndruge o propoziţie inteligibilă. În acest context, nu mai miră nici măcar faptul că o piese considerată de mai toată lumea ca fiind „de bază” la echipa naţională, portarul Ionuţ Radu, şi-a găsit de urmat un tratament medical care cică îi drege (fix când are Naţionala meciuri!) nu ştiu ce „maladie degenerativă” cu care poate convieţui 1000 de ani fără probleme şi care nu îi afectează nicicum prestaţiile în poartă. În poarta Celtei, desigur, fiindcă în cea a Naţionalei, am văzut că-l afectează orice! În principiu, lipsa ăstuia ar trebui să fie un câştig… numai că gândul înlocuirii lui Radu cu Tîrnovanu mă face deja să mă gândesc că 6-0 din tur se poate amplifica acum! Pe de altă parte, în atac avem aşa: un Hagi care nu joacă, un Mihăilă tot aşa, un Man care în ultima lună a prins vreo 37 de minute în trei meciuri şi, desigur, un convalescent, Drăguş, neconvocat… dar care şi când joacă crezi că nu-i în teren! Ce ne facem fără ei? Dar cu ei!? Pronostic: adunăm 0 puncte, golaveraj cam 1-6. Şi, sper, demisiile bandei de golani, în frunte cu Burleanu şi Stoichiţă. De Gică nu vorbim, că e ca şi plecat.