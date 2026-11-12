Ce mai citesc tinerii?

Ce mai faci?

de Iuliana Miu

„ești

ficțiune.

un personaj.

un „ce”.

o amintire cu omisiuni.

dacă ficțiune – supraviețuire. ”

– Iuliana Miu, Ce mai faci?, Editura Tracus Arte

Atunci când pierzi o persoană ajungi să te pierzi pe tine pentru o secundă. Brusc, tot universul se suspendă, iar amintirea rămâne întipărită subiectiv pentru fiecare persoană.

Cât de caldă le este distanța lor față de noi? Poate fi o întrebare care apare în mod frecvent. Amintirile persistă și devin liantul înfățișărilor ființelor din trecut. O parte dintre caracteristicile pe care le atribuim sunt pur închipuiri, dar creează impresia de apropiere.

Zilele trecute am lecturat un volum de poezii apărut recent la editura Tracus Arte, Ce mai faci?, de Iuliana Miu. Fiecare poezie spune o poveste. Se reiterează momentele din copilărie în care timpul era așezat, departe de graba și tumultul lumii de astăzi. În volum, copiii erau observați că aleargă, iar în casă era „mirosul de tihnă”, specific perioadei de început. Comparațiile: „cerul este ca o sticlă, pe pereții dungi de nori” te poartă într-un univers cu adevărat fascinant. Matei Călinescu semnalează acest fenomen în Conceptul modern de poezie. De la romantism la avangardă: „poezia nu mai recurge la limbaj ca la un instrument, ci intră în limbaj, în dinamica lui internă, căutând să-l facă să se semnifice în primul rând pe sine.”

Este un volum de poezie care îți oferă posibilitatea de a medita, de a privi existența timp de câteva ore prin lentila scriitoarei. În centrul volumului se pune în lumină ideea reinventării necontenite a lumii, chiar și prin ceea ce uneori se poate pierde. Astfel, orice sfârșit lasă loc unei noi deveniri.

Iuliana Miu, din volumul „Ce mai faci?”:

„vei supraviețui

dacă ții cont

că în

procesul realității alternative

nimic nu mai poate fi adus înapoi:

nici bomboanele din cutia de metal

a mătușii Emilia, nici adâncimea spațiului aerian

din ziua în care se anunțase furtună”

Versurile surprind cu acuratețe paradoxul lumii contemporane, în care entuziasmul inițial al accesului nelimitat la informație s-a transformat treptat într-o formă de suprasaturație, aspect care estompează tocmai capacitatea de a face distincția între ceea ce este sau nu esențial.

„duc o viață perfectă.

adică perfect ratată.

îmi iau supradoza de virtual.

laserul lovește din nou în purici

și-n pui de gheparzi.

diagnoză, radio, gama.

mulți antreprenori şi lifestyle,

bloguri culinare, vegan!

deșeuri cosmice și terapii cu animale.

porc vietnamez îmbrăcat în rochie roz.

excesul de atenție dăunează grav sănătății.

îmi țiuie urechile.

ce mai faceți, ochilor?

ce mai faci, nicăieri?”

Volumul se conturează ca o carte de o intensitate aparte, remarcabilă prin forța expresiei și prin curajul existențial și poetic, așa cum remarcă și criticul literar Bogdan Crețu.

În completarea acestei incursiuni, Iuliana Miu, autoarea volumului Ce mai faci?, va transmite un mesaj cititorilor:

„Dragi cititori, mă bucur să vă pot povesti aici câte ceva despre primul meu volum de poezie, Ce mai faci?, recent apărut la Editura Tracus Arte.

Cartea s-a scris neprogramat, în paralel cu activitatea mea de cercetare și critică literară. Ceea ce se vede acum este doar o parte din poezia scrisă de-a lungul câtorva ani. Spun doar o parte fiindcă, în condițiile în care majoritatea poemelor gravita în jurul îmbolnăvirii și morții tatălui meu, al perioadei de după pierderea lui, am ales să renunț la celelalte, mai jucăușe, unele mai flecare, care nu cadrau tematic cu miezul grav al volumului.

Pentru mine, exercițiul poetic a însemnat și un exercițiu de scriere în registre stilistice diferite, pe care le-am probat de-a lungul timpului, căutând să concentrez cât mai mult sens într-un spațiu cât mai restrâns. A fost un bun prilej să-mi disciplinez fraza, să o esențializez, să o fac mai suplă.

În privința „tramei” poetice, volumul cuprinde destul de multe amintiri ale amintirilor povestite de tatăl meu, care, în ultimii ani de viață, era imobilizat la pat și își pierduse vederea. Cu puțin timp înainte să plece, i-am luat o serie de „interviuri”: l-am înregistrat pe telefon, propunându-i diferite teme despre care să povestească. Unele dintre aceste înregistrări au devenit mărturii pentru o recuperare a istoriei orale, altele au fost valorificate poetic. Așa au ajuns în carte prietenia lui cu un câine din timpul armatei, povestea unei vaci pe care a fost nevoit să o ducă la abator, date fiind condițiile epocii, sărbătorile de iarnă și felul în care se împodobea pe atunci bradul (tata s-a născut în 1959), legătura lui cu judo, sport de performanță pe care l-a practicat vreme de nouă ani, sau povestea mamei sale, paralizată în urma unui accident.

Alte poeme își îndreaptă atenția spre mine, spre universul copilăriei, spre felul în care am traversat doliul și am ajuns, treptat, să mă despart de el. Sunt și poeme despre despărțirea de un sine mai vechi, despre felul în care m-am scindat și m-am reîntregit, despre cum am ajuns să înțeleg moartea ca parte a unui reglaj al lumii, ca pe o dispariție în jurul căreia viața continuă să se refacă necontenit.

E o carte gravă, dureroasă, în contrapunct cu felul meu solar de a fi. Vorbește însă despre o experiență prin care trecem cu toții și pe care nimeni nu o traversează cu zâmbetul pe buze, chiar dacă timpul ne ajută, într-un fel, să ne împăcăm cu ea. Volumul urmărește și o anumită evoluție a raportării la cel plecat: de la apologia și idealizarea lui, în încercarea de a-l menține viu prin amintire, până la conștientizarea felului în care memoria îl rescrie și îl ficționalizează.”

Bianca NATI