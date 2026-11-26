Șase perspective asupra unui oraș revoluționar pot schimba modul de a percepe existența?

„așa e în deșert

nu știi de unde se ivește

câteodată pare un om

câteodată pare un înger”

– Florin Dan Prodan, Sinai

Participarea poeților suceveni la Târgul Internațional de Carte de la Cairo oferă prilejul unei întâlniri cu un volum intitulat Cairo. Jurnal de teren / Cairo. A field record, OMG, 2026, în paginile căruia sunt reunite reflecții și perspective diverse asupra unui spațiu animat de cultură.

Cum poate un oraș să devină o modalitate de inspirație? Volumul bilingv, rezultat al unui efort colectiv, dezvăluie printr-o construcție polifonică vocile autorilor care se armonizează. Deși fiecare contribuție își păstrează perspectiva proprie, firul ideatic se desfășoară liniar și reușește să confere autenticitate prin evocarea scenelor revoluționare. Preț de câteva clipe se renunță la universul frust, iar cititorul pătrunde nu doar în viața culturală, ci și în concretețea stilului de viață al locului descris.

Se conturează astfel un timp al alterității, în care cititorului îi sunt dezvăluite coordonatele culturale, sociale și cotidiene ale unui oraș efervescent. Cairo se relevă nu doar ca un spațiu urban, ci și ca un univers al contrastelor, al interferențelor culturale și al întâlnirilor tradiției și modernității.

Așa cum sugerează chiar titlul, Jurnal de teren, volumul impresionează prin dezinvoltura scriiturii și prin autenticitatea observației directe. Cele șase voci contribuie la configurarea unei imagini plurivalente a orașului. Autorii nu doar adaugă o perspectivă distinctă, ci și o sensibilitate proprie prin modalitatea de raportare la realitatea descrisă.

Se creionează de-a lungul scrierii un joc de priviri constant. Perspectiva unui autor prin materialul său poetic facilitează o călătorie imaginară în Egipt. Parfumurile specifice, luminile care rămân întipărite, toate aspectele constituie o realitate imediată. Reușește să devină o proiecție a universului fictiv?

Cultura se dezvăluie, în această perspectivă, drept un fenomen integrator, care transcende granițele geografice și identitare, transformând spațiul într-un prilej al dialogului și al cunoașterii reciproce. Prin intermediul culturii, universul nu doar se îmbogățește, ci își extinde permanent orizonturile cunoașterii într-un punct de convergență. Devine el spațiul interferențelor și al deschiderii către un model de viață?

Prin textele lui Florin Dan Prodan, ,,harta ciudată a rătăcirii” ajunge să fie un motiv care trimite la reflecție. Versurile lui Călin Dănilă descriu atmosfera exactă: ,,Șoferul care ne duce în Alexandria / Îmi spune că dincolo de deșertul ăsta / Mai este un deșert.” Dan Cristian Iordache prin poezia ,,Nimeni” trimite la ideea că nu există un ghid pentru a te cunoaște, prin ,,Nimeni n-o să-ți spună cum să te cunoști / pe tine însuți. Sau Tu / Ești altcineva când ești / Tu.” Textele Simonei Nastac oferă un element de noutate deoarece se recurge la o tehnică a jurnalului. Se revine asupra unor trimiteri textuale la atmosfera din Egipt și la paradoxul omenirii. (Destrămarea universului poate să continue să creeze alte spații, raportându-ne la imaginație și ingeniozitate.)

Matei Hutopilă notează începutul aventurii: „de la minus douăzeci de grade acasă / direct în răcoarea primăvăratică / de sinai litoral.’’

Zuzana Holá este artistă vizuală și ilustratoare, a șasea voce care aduce un plus de culoare volumului prin imaginile grafice construite.

Toate aceste reflecții converg către ideea că un oraș poate deveni nu doar o sursă de inspirație pentru scriitori, ci și un veritabil reper al creației literare, oferind punctul de plecare pentru configurarea hărții literare a orașului Cairo.

Bianca NATI