Ceea ce s-a întâmplat în Liga 1, pe un stadion pe care nu trebuia să se joace în Liga 1, ne duce în zona bananieră a fotbalului. Cumva, acolo eram și după rezultate, că asta înseamnă 3 puncte din 18 posibile (16,7%!) într-o grupă de Liga Națiunilor cu adversari de nivelul nostru. Și apropo de asta, vă reamintesc acea declarație a lui Burleanu, care ar trebui să devină ”memă”: suntem în elita fotbalului european! Iar acum ajungem în zona bananieră și prin faptul că niște suporteri anulează tehnologia, scoțând-o din priză! Când o ajunge Inteligența Artificială să amenințe omenirea pe planetă, se poate apela cu încredere la galeria dinamovistă, că ea știe cum se face… O mai stropește și cu bere, ca să fie treaba treabă! S-a întâmplat, deci, la Slobozia, acolo unde a ajuns Dinamo cu cortul. Totuși, această întrerupere putea fi evitată dacă arbitrul nu avea orbul găinilor și acorda penalty în direct, când s-a întâmplat faza. Că apoi VAR-ul trebuia să decidă asupra unui ofsaid premergător nu mai era o problemă, asta nu impunea prezența centralului la monitor. Șiii… oricum n-ar mai fi fost interesul dinamoviștilor să-l saboteze! Pentru că am văzut că s-a pus problema asta prin studiouri ori pe site-uri, dacă monitorul VAR nu mai putea fi pus în funcțiune, meciul ar fi trebuit reluat, după un timp rezonabil, cu păstrarea deciziei luate în teren. Și jucat apoi fotbal la ”primul fluier”, ca până acum câțiva ani. Ajungi să te întrebi ce faci dacă ți se strică mașina? Faci pași, domnule!

Nu numai la fapte, ci și la vorbe se face atmosferă în fotbalul nostru cel de toate etapele, aici fiind mai mulți contributori la bufoniadă. Ultimul s-a înscris la ”cuvânt” Marius Șumudică. După ce a obținut de la toate emisiunile atenția de care e pur și simplu dependent, ca și Becali, Șumudică s-a sucit, nu mai pleacă de la CFR Cluj. Iar pentru că sportul e, cu mici excepții, imaginea țării, un politruc de la PSD a fost multipremiat la Gala Sportului Dinamovist. Felicitări, amin.