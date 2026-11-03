CCI Suceava organizează o nouă ediție a Târgului de Nunți Bucovina

Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează, în perioada 13–15 noiembrie 2026, o nouă ediție a Târgului de Nunți Bucovina, eveniment care va reuni la Iulius Mall Suceava expozanți și profesioniști din industria evenimentelor, pregătiți să le ofere viitorilor miri soluții și oferte pentru organizarea unei nunți de poveste.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Iulius Mall Suceava și Viva FM Suceava, se desfășoară pe parcursul a trei zile și își propune să aducă în atenția vizitatorilor cele mai noi tendințe din domeniul organizării nunților, precum și promoții și pachete speciale pentru o gamă variată de servicii.

Cei care își pregătesc nunta vor avea ocazia să descopere și să compare, într-un singur loc, ofertele mai multor furnizori și să găsească inspirația necesară pentru fiecare detaliu al evenimentului.

Printre atracțiile târgului se numără colecțiile de rochii de mireasă realizate de ateliere locale, de la modele clasice, tip prințesă sau sirenă, până la creații moderne, diafane ori în nuanțe pastelate. Viitorii miri vor putea alege, de asemenea, dintr-o varietate de fracuri și costume bărbătești, de la ținute elegante și clasice până la modele moderne sau realizate la comandă.

Oferta expozanților va include și verighete cu design deosebit, inele de logodnă, invitații, aranjamente florale, decoruri, buchete de mireasă, torturi, prăjituri, servicii foto-video, accesorii și încălțăminte. Toate acestea vor fi prezentate în cadrul unor oferte avantajoase, menite să răspundă diverselor preferințe și bugete.

Organizatorii anunță că noua ediție a Târgului de Nunți Bucovina îi așteaptă pe vizitatori cu tendințe actuale, propuneri inspirate și soluții complete pentru organizarea unor evenimente memorabile. Pe perioada celor trei zile, târgul poate fi vizitat între orele 10:00 și 22:00.