Actualitate

CCI Suceava organizează o nouă ediție a Târgului de Nunți Bucovina

CCI Suceava organizează o nouă ediție a Târgului de Nunți Bucovina
CCI Suceava organizează o nouă ediție a Târgului de Nunți Bucovina

Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează, în perioada 13–15 noiembrie 2026, o nouă ediție a Târgului de Nunți Bucovina, eveniment care va reuni la Iulius Mall Suceava expozanți și profesioniști din industria evenimentelor, pregătiți să le ofere viitorilor miri soluții și oferte pentru organizarea unei nunți de poveste.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Iulius Mall Suceava și Viva FM Suceava, se desfășoară pe parcursul a trei zile și își propune să aducă în atenția vizitatorilor cele mai noi tendințe din domeniul organizării nunților, precum și promoții și pachete speciale pentru o gamă variată de servicii.

Cei care își pregătesc nunta vor avea ocazia să descopere și să compare, într-un singur loc, ofertele mai multor furnizori și să găsească inspirația necesară pentru fiecare detaliu al evenimentului.

Printre atracțiile târgului se numără colecțiile de rochii de mireasă realizate de ateliere locale, de la modele clasice, tip prințesă sau sirenă, până la creații moderne, diafane ori în nuanțe pastelate. Viitorii miri vor putea alege, de asemenea, dintr-o varietate de fracuri și costume bărbătești, de la ținute elegante și clasice până la modele moderne sau realizate la comandă.

Oferta expozanților va include și verighete cu design deosebit, inele de logodnă, invitații, aranjamente florale, decoruri, buchete de mireasă, torturi, prăjituri, servicii foto-video, accesorii și încălțăminte. Toate acestea vor fi prezentate în cadrul unor oferte avantajoase, menite să răspundă diverselor preferințe și bugete.

Organizatorii anunță că noua ediție a Târgului de Nunți Bucovina îi așteaptă pe vizitatori cu tendințe actuale, propuneri inspirate și soluții complete pentru organizarea unor evenimente memorabile. Pe perioada celor trei zile, târgul poate fi vizitat între orele 10:00 și 22:00.

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Asociația „Freamăt de Speranță” și Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” organizează, sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 17:00, la Grădina Mariajelor (Sala Bezelle) din Câmpulung Moldovenesc, a XI-a ediție a evenimentului social – caritabil „Îmbrățișări Gratuite”. Invitații acestei ediții sunt Corala „Academica”, Iustina Horga, Alexandru Nechita, Elisa Hechelciuc, Alina Asavoaie, Tudorița Baltag Ivan, Luca Buga, Ghiorghiță Rotaru, Grupul „Dor Bucovinean”. Președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, Anca Crăciun, a transmis că evenimentul „Îmbrățișări Gratuite” își propune să ofere și o alternativă simbolică sărbătorii de Halloween. „Participanții vor purta haine albe, devenind simboluri ale îngerilor, ai purității, ai bunătății și ai speranței. Nu din fanatism religios și nici din dorința de a concura cu alte tradiții, ci din convingerea că avem nevoie de mai multă lumină, mai multă apropiere și mai multă încredere în oameni. Credem că, dincolo de diferențele dintre noi, fiecare om merită să fie privit cu respect, înțelegere și bunătate. Prin <Îmbrățișări Gratuite>, ne dorim să transformăm un gest simplu într-un simbol al solidarității și al acceptării. O îmbrățișare poate încuraja, poate alina singurătatea și poate transmite acel mesaj pe care uneori cuvintele nu reușesc să îl exprime: <Ești important!>; <Ești acceptat!>; <Nu ești singur!>.” Organizatorii susțin abilitatea din dizabilitate și cred în potențialul fiecărui copil și tânăr, indiferent de provocările pe care le întâmpină. „Ne dorim să fim alături de cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre, să contribuim la integrarea lor socială și să sprijinim accesul la terapiile de care au nevoie pentru a-și dezvolta abilitățile și a avea o viață cât mai independentă. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Pentru că o îmbrățișare nu costă nimic, dar poate însemna enorm. Și pentru că o comunitate devine mai puternică atunci când nimeni nu este lăsat în urmă. Vă invităm să ne fiți alături și să demonstrăm împreună că bunătatea, tradiția și solidaritatea pot schimba lumea, începând cu lumea din jurul nostru”, a completat Anca Crăciun.

Evenimente

Asociația „Freamăt de Speranță” organizează a XI-a ediție a evenimentului caritabil „Îmbrățișări Gratuite”

Evenimente

Asociația „Freamăt de Speranță” organizează a XI-a ediție a evenimentului caritabil „Îmbrățișări Gratuite”

Asociația „Freamăt de Speranță” și Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” organizează, sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 17:00, la Grădina Mariajelor (Sala Bezelle) din Câmpulung Moldovenesc, a XI-a ediție a evenimentului social – caritabil „Îmbrățișări Gratuite”. Invitații acestei ediții sunt Corala „Academica”, Iustina Horga, Alexandru Nechita, Elisa Hechelciuc, Alina Asavoaie, Tudorița Baltag Ivan, Luca Buga, Ghiorghiță Rotaru, Grupul „Dor Bucovinean”. Președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, Anca Crăciun, a transmis că evenimentul „Îmbrățișări Gratuite” își propune să ofere și o alternativă simbolică sărbătorii de Halloween. „Participanții vor purta haine albe, devenind simboluri ale îngerilor, ai purității, ai bunătății și ai speranței. Nu din fanatism religios și nici din dorința de a concura cu alte tradiții, ci din convingerea că avem nevoie de mai multă lumină, mai multă apropiere și mai multă încredere în oameni. Credem că, dincolo de diferențele dintre noi, fiecare om merită să fie privit cu respect, înțelegere și bunătate. Prin <Îmbrățișări Gratuite>, ne dorim să transformăm un gest simplu într-un simbol al solidarității și al acceptării. O îmbrățișare poate încuraja, poate alina singurătatea și poate transmite acel mesaj pe care uneori cuvintele nu reușesc să îl exprime: <Ești important!>; <Ești acceptat!>; <Nu ești singur!>.” Organizatorii susțin abilitatea din dizabilitate și cred în potențialul fiecărui copil și tânăr, indiferent de provocările pe care le întâmpină. „Ne dorim să fim alături de cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre, să contribuim la integrarea lor socială și să sprijinim accesul la terapiile de care au nevoie pentru a-și dezvolta abilitățile și a avea o viață cât mai independentă. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Pentru că o îmbrățișare nu costă nimic, dar poate însemna enorm. Și pentru că o comunitate devine mai puternică atunci când nimeni nu este lăsat în urmă. Vă invităm să ne fiți alături și să demonstrăm împreună că bunătatea, tradiția și solidaritatea pot schimba lumea, începând cu lumea din jurul nostru”, a completat Anca Crăciun.