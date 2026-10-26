CCI Suceava organizează o nouă ediție a Galei Excelenței în Afaceri 2026 – Topul Firmelor Bucovina 2025

Camera de Comerț și Industrie Suceava va organiza la finalul acestei săptămâni a 36-a ediție a Galei Excelenței în Afaceri 2026 – Topul Firmelor Bucovina 2025. Președintele CCI Suceava, Nicolae Troașe, a precizat că evenimentul va avea loc vineri, 30 octombrie, de la ora 17:00, la Prestige Ballroom Suceava și va marca un moment de recunoaștere a celor care dau viață economiei locale, antreprenorii și managerii care, prin muncă, curaj și viziune, ne demonstrează că succesul se construiește zi de zi, cu perseverență și pasiune.

Nicolae Troașe a arătat că de peste trei decenii Gala Excelenței în Afaceri este momentul în care întreaga comunitate de afaceri din Suceava se reunește pentru a celebra performanța, curajul și rezultatele obținute prin dedicare și profesionalism. „Evenimentul a evoluat, de-a lungul celor 36 de ediții, într-un simbol al succesului autentic, oferind un cadru elegant pentru celebrare, networking și consolidarea relațiilor profesionale între liderii mediului de afaceri local. Ca întotdeauna, vom acorda trofee și distincții speciale companiilor care fac cinste mediului de afaceri sucevean prin profesionalism, inovație și contribuția lor constantă la dezvoltarea economică a județului”, a spus Troașe.

Nicolae Troașe, președintele CCI Suceava

De precizat că, în fiecare an, CCI Suceava realizează catalogul „Topul Firmelor Bucovina”, precum și o analiză obiectivă a mediului de afaceri local, care surprinde dinamica și evoluția economiei județului. Astfel, Topul Firmelor Bucovina reprezintă singurul clasament realizat la nivel național și județean în baza unei metodologii oficiale, complexe și unitare, aplicate de întregul sistem cameral din România, iar pe baza acestor indicatori riguroși sunt identificate și promovate companiile care funcționează la cei mai înalți parametri de eficiență.

„Gala Excelenței în Afaceri – Topul Firmelor Bucovina nu este doar un eveniment festiv, ci singura recunoaștere autentică a performanței economice, construită pe baza unui clasament validat la nivel național, motiv pentru care cele mai importante companii sucevene ne sunt alături, an de an”, a arătat președintele CCI Suceava.

Troașe: „Mediul de afaceri sucevean este activ, adaptabil și plin de energie, capabil să crească și să se reinventeze în ciuda provocărilor tot mai variate”

Nicolae Troașe a subliniat că numărul tot mai mare al firmelor care îndeplinesc criteriile de includere în clasament confirmă că mediul de afaceri sucevean este activ, adaptabil și plin de energie, capabil să crească și să se reinventeze în ciuda provocărilor tot mai variate, inclusiv cele legislative, economice și geopolitice. „Este important ca antreprenorii și mediul de afaceri să cunoască faptul că Topul Firmelor Bucovina reflectă o evaluare obiectivă și transparentă a performanței economice locale. Clasamentul este elaborat de Comisiile de specialitate pe baza datelor oficiale furnizate de Ministerul Finanțelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului și Camerele de Comerț Județene, după o metodologie unitară la nivel național”, a explicat Nicolae Troașe.

Companiile sunt clasificate pe domenii de activitate și categorii de mărime, de la microîntreprinderi la întreprinderi mari, iar evaluarea are la bază indicatori financiari clari și măsurabili: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat. Conducerea CCI Suceava a ținut să mulțumească sponsorilor evenimentului, respectiv Agn Depot, Artdent Dentistry, Atlantis Gold, Autodel, BCR, Bermas, Betty Ice, Banca Transilvania, Cafe Noir, Cearfisa, Damiena, Darex Auto, Dorna Medical, Egger Romania, Esther Cakes, Expert Music, Farmacor Green, General Construct, Generali Asigurări, Groupama, Killer, Lider Servicii, Marketorama, Maspex Bucovina, Ponable Com, Reko Packaging, Ritmic Com, Domeniile Sâmburești, Sidem, TBI Bank, Termohabitat și Ursa Mare.