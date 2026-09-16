CCI Suceava organizează la finalul acestei săptămâni o nouă ediție a Salonului Auto Bucovina

Camera de Comerț și Industrie Suceava va organiza o nouă ediție a Salonului Auto Bucovina și a târgului Expo Finance. Cele două evenimente vor avea loc în perioada 18-20 septembrie 2026, pe esplanada Casei de Cultură Suceava. Potrivit președintelui executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, Salonul Auto Bucovina reunește tot ceea ce definește industria auto, respectiv autoturisme și vehicule utilitare, piese și accesorii, sisteme audio, servicii de tuning, închirieri auto, școli de șoferi, transportatori, precum și servicii financiare și de asigurări. Lucian Gheorghiu a precizat că ediția din acest an va evidenția tendințele actuale din domeniu, oferind publicului ocazia de a testa și de a viziona cele mai noi modele de autovehicule electrice și hibride.

Salonul Auto Bucovina este organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava și VIVA FM Suceava.

Președintele CCI Suceava spune că Salonul Auto reprezintă un reper în calendarul expozițional regional, continuând o tradiție solidă printr-o expoziție complexă, dinamică și interactivă. El a mai arătat că vizitatorii, pasionați de mașini, profesioniști sau persoane aflate în căutarea unui autovehicul, vor putea descoperi, într-un singur loc, o gamă extinsă de categorii din industria auto, de la vehicule și echipamente, până la servicii de tuning și soluții financiare.

„Avem convingerea că și această ediție a Salonului Auto Bucovina are premisele necesare pentru a fi un succes. Vă așteptăm alături de noi, pentru a interacționa cu expozanții și pentru a descoperi ofertele și serviciile acestora din domeniul auto”, a precizat Gheorghiu. Pe parcursul celor trei zile ale târgului, de vineri până duminică, Salonul Auto Bucovina va fi deschis între orele 10:00 și 18:00.