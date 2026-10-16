Cazul Barcelona

Am văzut cu toții cum i-a trecut glonțul pe la ureche Barcelonei în meciul de la Istanbul cu Galatasaray, poate că demonstrația de forță din repriza secundă nu mai era la fel dacă ar fi coborât la 0-2. Sau poate că ar fi fost și mai și, că, uite, Realul a putut în seara următoare, la Roma! După acest început de vis, cu 8 victorii din 8 în campionat, plus 2 din 2 în Liga Campionilor, catalanii au în față niște recorduri tot de vis, e de-ajuns parcă să întindă mâna pentru a le egala, și apoi și cealaltă mână pentru a le apuca singuri. Bine de știut, e vorba de două recorduri în fotbalul spaniol, ambele deținute de Real Madrid.

De aici pornim, de la rivalitate și prestigiu. Despre recordul pe plan european, că avem și unul de-ăsta, mai la coadă. Așadar, Real Madrid are în palmares cel mai bun început de sezon în campionatul spaniol dintotdeauna. S-a întâmplat în sezonul 1967-1968, deci pe vremea lui Franco, cu primele 9 etape câștigate. Tot Realul are și cel mai bun început de sezon combinat, 11 victorii în toate competițiile. Asta se întâmpla în același 67-68, când a câștigat încă două meciuri în Cupa Campionilor, dar și în 61-62 (tot cu ”albul” Franco), când a avut 8 victorii casnice și 3 europene. Să o luăm pe rând. În La Liga, Barcelona e la o victorie de egalarea recordului, iar următorul meci e deplasarea la Betis. Numai că Betis nu e o echipă oarecare, se află pe locul 3 și are linie imaculată acasă, 4 victorii. Un banal egal ar opri ambele tentative de doborâre a recordurilor pentru Barcelona.

Dar să zicem că Barça trece cu bine acest obstacol. Asta ar însemna egalarea dintr-un foc a ambelor recorduri spaniole deținute de Real, 9 la intern, 11 combinate! Și abia acum devine interesant… Următorul meci e tot în deplasare, cu PSG! Deci tentativa de depășire a recordului spaniol de ”cel mai bun început combinat de sezon” se lovește de acest meci pe terenul celei mai bune echipe de pe continent, deținătoarea la zi a Ligii Campionilor. Madrilenii le vor ține pumnii parizienilor, iar apoi vine chiar rândul lor să lupte pentru menținerea parității la recordul intern: urmează El Clasico, pe terenul catalanilor! Uriaș acest interval de 9 zile, nu credeți?

Și fiindcă lumea vrea mereu mai mult și mai mult, dacă Barcelona ar câștiga toate meciurile astea grele în sine, dar și mai grele ca succesiune, ar egala recordul EUROPEAN de ”cel mai bun început combinat de sezon”, 13 victorii înșirate, care îi aparține marii echipe a lui Milan, condusă de Capello, din sezonul 1992-1993. Păi și atunci care ar fi meciul următor cu care Barcelona ar putea sparge ultima barieră? Nici nu mai caut, pentru că am construit un castel de nisip în Spania care se poate surpa la primul val, pe terenul lui Betis.