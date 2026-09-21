Câți bani pot lua elevii de la stat în acest an. Școlile primesc dosarele pentru burse

Începutul de an școlar coincide cu perioada de întocmire, depunere și centralizare a dosarelor elevilor care doresc să primească bursă școlară. În linii mari, criteriile de acordare, tipurile de burse, documentele doveditoare sunt aceleași de anul trecut.

Sunt informații de care părinții trebuie să țină cont, iar diriginții sunt obligați să le transmită.

Până la începutul lunii octombrie (data de 1), documentele necesare pentru acordarea burselor trebuie depuse la secretariat. Ulterior, școlile trebuie să comunice Inspectoratului Școlar numărul de beneficiari, urmând ca prima plată să se facă pe 20 noiembrie.

Elevii vor putea beneficia, în noul an școlar, de bursă de merit (pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual), bursă socială (pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual), bursă tehnologică (pentru elevii din învăţământul profesional, inclusiv dual) și bursa pentru mamele minore.

• Câți bani primesc elevii

Elevii de gimnaziu și de liceu vor primi bursă de merit doar dacă au media anuală (pe anul școlar anterior) peste 9 și se încadrează în primii 15% din clasă. Suplimentar față de procentul de 15%, sunt incluși elevii care au aceeași medie cu ultimul beneficiar.

Bursa de merit are un cuantum minim de 450 de lei pe lună și se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice.

Efectiv, în actuala formă a regulamentului, circa 3, 4, maxim 5 elevi din clasă vor putea beneficia de bursă de merit, dacă au avut anul școlar trecut medii peste 9.00.

De asemenea, beneficiarii trebuie să aibă 10 la purtare.

• Bursă socială și pe perioada vacanței

Bursa socială are un cuantum de 300 de lei și este destinată elevilor aflați în situații socioeconomice, familiale sau medicale deosebite.

În funcție de criteriul îndeplinit, printre beneficiari se pot afla: elevii proveniți din familii cu venituri reduse, elevii cu unul sau ambii părinți decedați, elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, elevii care se încadrează în anumite criterii medicale prevăzute de legislație, elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Bursa socială este acordată și pe durata vacanțelor școlare.

Important de menționat este că dosarele pentru acordarea burselor sociale pot fi depuse pe tot parcursul anului 2026-2027, chiar și după termenul de 1 octombrie, în situațiile în care apar modificări ale condițiilor financiare, sociale sau medicale ale elevilor.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit și bursa tehnologică.

Pe partea cealaltă, bursa tehnologică, de 300 de lei, reprezintă o formă de stimulare a elevilor înmatriculaţi în cadrul specializărilor din învăţământul profesional, inclusiv dual, și este acordată la propunerea diriginților.

Dacă un elev are mai mult de 10 absențe, nu va primi bursă pentru luna respectivă.

Sunt păstrate bursele pentru mamele minore, care revin la școală după naștere și care vor fi sprijinite cu 700 de lei/lună.