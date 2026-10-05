Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava se află în discuții avansate pentru a deveni partener în proiectul DARIA, de depistare timpurie a cancerului la sân, a anunțat, luni, la Suceava, coordonatorul administrativ la nivelul regiunii nord-est al acestui program, Mirela Alixandru Cimpoi. Proiectul se va derula până în decembrie 2029 și urmărește diagnosticarea bolii în stadiile incipiente, faze în care șansele de vindecare depășesc 90%. Managerul Spitalului Clinic „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, Larisa Blanari, a precizat că instituția pe care o conduce va asigura gratuit toate mamografiile solicitate de pacientele din program, ceea ce ar putea însemna câteva mii de femei din categorii vulnerabile.

În cazul în care investigațiile inițiale indică suspiciuni, prin spitalele publice incluse în proiect se vor asigura de asemenea gratuit ecografii mamare, puncții și biopsii, precum și includerea în programul național de tratament al cancerului.

La nivel național, proiectul beneficiază de o finanțare de peste 260 de milioane de lei prin programul Sănătate din Fondul Social European și este coordonat la nivel național de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca. Pentru zona Moldovei, coordonator este echipa de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași, care acoperă județele Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț și Suceava.

Despre acest program, echipa de la Oncologia spitalului sucevean a organizat, luni, o prezentare publică, pe platoul din fața secției, în cadrul evenimentului „Cancerul mamar: să vorbim despre el la timp”, organizat în contextul campaniei internaționale „Octombrie roz”.

Câteva mii de femei vor putea beneficia gratuit de mamografii pentru depistarea precoce a cancerului la sân, la Spitalul Clinic din Suceava

Inițiat de dr. Natalia Gherasim-Morogai, medic specialist Oncologie medicală la spitalul din Suceava, în parteneriat cu conducerea spitalului, evenimentul a reunit o echipă multidisciplinară formată din medici oncologi, radiologi, chirurgi, radioterapeuți și psihologi, atât de la Suceava, cât și de la IRO Iași, care au vorbit despre diferitele etape din depistarea și tratamentul cancerului la sân. De exemplu, dr. Ana Maria Mușină, medic chirurg la IRO Iași, a prezentat rolul intervențiilor chirurgicale în tratamentul cancerului și reconstrucția sânului îndepărtat, iar medicul oncolog Silvia Ginghină, de la spitalul din Suceava, a vorbit despre tratamentul medical, chimioterapic. La discuții au participat și foste paciente, scopul acțiunii fiind eliminarea barierelor de comunicare și facilitarea accesului direct de la informare la investigații medicale.

Dr. Ana Maria Mușină, medic chirurg la IRO Iași

Criterii de eligibilitate și obiectivele de screening

La nivel național, campania vizează informarea a 149.342 de persoane și testarea prin mamografie a aproape 120.000 de femei. Pentru a beneficia de examinările gratuite, femeile trebuie să îndeplinească următoarele criterii: vârsta între 50 și 69 de ani (categoria cu cea mai mare incidență a bolii), situație socio-economică precară, având prioritate femeile din categorii vulnerabile și cele din mediul rural și cu rezidența în județele menționate din regiunea de nord-est.

Potrivit Mirelei Alixandru Cimpoi, pentru regiunea nord-est coordonatorii programului și-au asumat testarea a 30.000 de femei, dintre care 20.000 în primii doi ani și 10.000 în runda a doua de screening.

Pe lângă testările care se vor efectua gratuit în spital, echipa IRO Iași va realiza investigații cu „dublă citire” (evaluarea independentă a rezultatelor de către doi medici radiologi) pe teren, cu unitatea mobilă de screening. Testările sunt programate să înceapă la finalul lunii octombrie, când caravana medicală va merge în localitățile marginalizate din regiune. În județul Suceava, caravana va ajunge în comunitățile îndepărtate din nordul teritoriului, cel mai probabil în primăvara sau vara anului viitor.