Cătălin Lulciuc, medicul care a învățat din eșecuri și a ajuns să realizeze premiere medicale naționale

Performanța nu apare întâmplător. În spatele ei sunt ani de muncă, alegeri importante, provocări și, de multe ori, sacrificii despre care se vorbește prea puțin.

Dr. Cătălin Lulciuc a vrut să devină oftalmolog, dar a ajuns să aleagă radiologia. O întâmplare l-a dus la Spitalul Militar Central, iar după terminarea rezidențiatului a trecut printr-o perioadă de incertitudine, în care a avut de ales între mai multe oportunități profesionale. În acel moment, perspectivele erau incerte. Avea rate la apartament și la mașină și multe întrebări în față. Au urmat alegeri importante: Botoșani, Suceava sau Irlanda? Sistemul public sau medicina privată? Siguranța unui venit sau oportunitatea de a construi ceva?

A ales să investească permanent în propria formare, plătind din banii săi cursuri de specializare, unele foarte costisitoare. A ajuns să realizeze intervenții în premieră națională și aproximativ 700 de proceduri anual.

Dar în spatele acestor cifre există și o altă poveste. Cea a unui om care a petrecut ani întregi în spitale, care a trecut prin eșecuri, a făcut sacrificii și a fost nevoit să ia decizii dificile.

Ce îl determină să continue? Și ce experiențe îl fac să își spună, chiar și astăzi, în fiecare săptămână, că a meritat să aleagă medicina?

În acest episod al podcastului „Interviurile Monitorul”, pe care îl puteți urmări pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook ale ziarului nostru, medicul Cătălin Lulciuc povestește cum a ajuns să profeseze la Suceava, cum s-a implicat în dezvoltarea radiologiei intervenționale și cum a apărut oportunitatea înființării Clinicii NORD Suceava.

Am discutat și despre motivele retragerii sale de la Spitalul Județean, despre provocările antreprenoriatului medical și despre prețul personal al deciziilor profesionale.

Urmărind acest episod al podcastului veți afla care este mesajul pe care a vrut să îl transmită special „în emisiunea asta”, dar și contextul în care dr. Cătălin Lulciuc a spus: „Sunt colegi de ai mei morocănoși, cred că ei nu trebuiau să facă medicină” și „asta am făcut și până în prezent, nu am stat și am învățat ce mi s-a dat, ce mi s-a livrat, am citit ceea ce cred că m-a ajutat”.