Câștigătorul licitației pentru centura Gura Humorului ar putea fi desemnat până la sfârșitul lunii septembrie

Proiectul variantei ocolitoare a orașului Gura Humorului, estimat la 160 de milioane de euro, a intrat în etapa de evaluare a ofertelor financiare, iar câștigătorul ar urma să fie desemnat după 15 septembrie, până la finalul lunii. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Acesta a spus că pentru licitația privind construirea variantei ocolitoare de la Gura Humorului s-au înscris peste 130 de operatori economici, însă procedura a fost întârziată de o contestație depusă de o companie din China la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). „CNSC ne-a dat dreptate. Din păcate, n-au reușit decât să ne blocheze ca timp până în acest moment”, a declarat Gheorghe Șoldan.

El a precizat că administrația județeană analizează inclusiv posibilitatea elaborării unei documentații prin care companiile care depun contestații considerate nejustificate și care duc la blocarea unor proiecte să suporte costurile generate de întârzierea procedurilor. „Lucrăm la o parte din documentație, ca pe viitor, anumite firme care contestă licitațiile sau blochează licitațiile, fără un motiv anume, doar pentru a întârzia procedurile, să plătească timpul pentru care a fost blocat un proiect”, a spus Șoldan, subliniind că măsura ar viza situațiile în care contestațiile sunt depuse „doar de dragul de a fi făcute”.

În ceea ce privește actuala procedură, Șoldan a estimat că desemnarea câștigătorului va avea loc în a doua jumătate a lunii septembrie. Ulterior, în cazul în care procedura nu va fi din nou blocată de contestații, autoritățile speră ca proiectarea și execuția lucrărilor să poată începe chiar în acest an.

Contractul prevede atât proiectarea, cât și execuția variantei ocolitoare, cu o durată de 24 de luni, Șoldan afirmând că obiectivul este ca investiția să fie finalizată până în anul 2028. „Așa cum am promis, am deblocat un proiect blocat zeci de ani de zile și sperăm că vom reuși să-l finalizăm până în 2028”, a declarat președintele CJ Suceava, care a subliniat că proiectul centurii Gura Humorului este una dintre investițiile majore de infrastructură rutieră din județ. Gheorghe Șoldan a amintit că procedura de licitație este în desfășurare din decembrie 2025, ceea ce înseamnă că desemnarea câștigătorului vine după aproximativ nouă luni. „Așa este legislația în momentul de față. Din decembrie 2025 suntem în procedură de licitație și atât că ne apropiem de finalul lunii august, luna septembrie și vorbim abia acum de desemnarea câștigătorului”, a mai spus Șoldan.