Câștigătorii Festivalului Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș”, ediția a 58-a

Festivalul Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș” și-a desemnat laureații ediției a 58-a, eveniment care se desfășoară în aceste zile la Suceava, Fălticeni și Mălini. Manifestarea reunește, și în acest an, poeți, scriitori, critici literari și iubitori ai poeziei din întreaga țară.

Nominalizați pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2025 au fost poeții Adrian Păpăruz și Andrei Zbârnea.

Marele Premiu acordat pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2025 înscrisă în festival a fost obținut de Adrian Păpăruz din Zărnești, Brașov, pentru volumul „Norocosul 13”. El a obținut un premiu în valoare de 10.000 de lei brut oferit, ca in fiecare an, de Primăria municipiului Suceava.

Laureații acestei ediții

Marele Premiu al Festivalului: Amalia Teodora Poenaru, Suceava, Premiul I – Vasi Prode – Sibiu, Premiul II – Tudor Skowronscki – Suceava și Iulia Nicoleta Hlamagă – Dumbrăveni, Premiul III – Maria Simona Foanță – Craiova. Premiul Carmen Veronica Steiciuc – Răzvan Andrei Crâșmaru – Suceava, Mențiunea Speciala I – Cristina Alexia Anton – Tulcea, Mențiunea speciala II – Teodora Barbu -Iași, Mențiunea speciala III – Calancia Raluca – Suceava.

Printre laureații ediției se numără Vlad Florian Ghiorghiu, din Constanța, care a obținut Mențiunea Specială IV, și Lavinia Irimescu, distinsă cu Mențiunea V.

Un premiu acordat în cadrul festivalului din partea revistei literare „Vatra Veche” din Mureș i-a revenit lui Răzvan Andrei Crâșmaru, din Suceava.

Juriul ediției a 58-a a fost prezidat de Casian Maria Spiridon, alături de personalități importante ale literaturii române, printre care Adrian Dinu Rachieru, Liviu Ioan Stoiciu, Nichita Danilov, Mircea A. Diaconu, Simona Modreanu, Vasile Spiridon, Viorica Petrovici, Daniel Mariș și Ioan Manole, secretarul juriului.

Festivalul „Nicolae Labiș” continuă astfel tradiția începută în urmă cu aproape șase decenii, oferind o importanță platformă de afirmare pentru poeții contemporani și păstrând vie memoria poetului născut la Mălini.

La ediția din acest an, premiile și mențiunile confirmă încă o dată diversitatea și valoarea poeziei românești contemporane, Suceava rămânând un reper important pe harta literară a României.