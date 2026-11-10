Câștigători din Suceava, București, Vatra Dornei și Fălticeni la Cupa Oscar

În organizarea Oscar Club Suceava, la baza sportivă din Burdujeni a avut loc zilele trecute un turneu de Categoria Silver, din cadrul Circuitului Național pentru Amatori „Sportya”. Competiția supervizată de Alexandru Straton s-a bucurat de participarea a 58 de tenismeni amatori, care au concurat de la întreceri de începători (Nivelul 4), până la avansați (Nivelul 8).

Interesant este că pe tabloul de concurs s-au aflat trei membri ai familiei Ioja din Vatra Dornei, cu toții izbutind să urce pe podiumul de premiere. Astfel, în finala de la Nivelul 8, mezinul Luca, în vârstă de 20 de ani, l-a învins la mare luptă, cu scorul de 6-4, 4-6, 10-7, pe tatăl său, Cezar, în vârstă de 5-8. De asemenea, David Ioja, în vârstă de 24 de ani, a ajuns până în semifinalele întrecerii de la Nivelul 8, acolo unde a cedat greu, în super tiebreak, disputa cu dorohoianul Tudor Prisecariu.

Mai trebuie remarcat și parcursul excelent al foarte tânărului sucevean Ștefan Gojnea, în vârstă de doar 15 ani, care a reușit să câștige concursul de Nivelul 6.

Iată cum se prezintă tabloul laureaților Cupei Oscar:

Nivelul 4

Sorin Hanganu (Suceava) Erika Maruneac (Suceava) Elena Apetrei (Fălticeni) și Lucas Stroe (Suceava)

Nivelul 5

Natanael Nistor (București) Dorin Achiței (Suceava) Marius Hueanu și Daniel Caciuc (ambii din Suceava)

Nivelul 6

Ștefan Gojnea (Suceava) Sebastian Gheorghe (Suceava) Daniel Ostafi (Suceava) și Cosmin Moscalu (Dorohoi)

Nivelul 7

Luca Ioja (Vatra Dornei) Cezar Ioja (Vatra Dornei) Lavinia Pricob (Rădăuți) și Vlad Airinei (Suceava)

Nivelul 8