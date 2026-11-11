Câștigăm puterea și…?!

Capacitatea de a anticipa etapele de urmat ale unei acțiuni derulate în timp și condiționate de reacțiile adversarului trebuie să fie o cerință de prim rang a politicienilor, nu doar a șahiștilor. Și infinit mai importantă în cazul demnitarilor care ne influențează viitorul decât în cazul practicanților sportului minții, chiar dacă respectul nostru pentru aceștia din urmă nu se compară cu cel acordat politicienilor.

Acest subiect mi-a fost practic impus de realitatea anului 2026, atât la nivel național, unde am asistat la demiterea unui guvern fără o soluție clară și rapidă pentru etapa următoare (un alt executiv în ceață, fără alianțe constituite), cât și la nivel mondial, unde am asistat la declanșarea unui război în Golf, total nepregătit și fără soluții pe termen mediu, dar cu consecințe teribile pe plan economic (criza energetică).

În perioada actuală nu cunosc politicieni români sau de pe alte meleaguri pasionați de șah și care să pregătească mișcările următoare pe tabla diplomației la nivelul la care am asistat în secolele al XIX-lea sau al XX-lea. Cei care au realizat Mica Unire, Marea Unire, obținerea independenței sau formarea României Mari au dat dovadă nu doar de patriotism, ci și de inteligență și capacitate de adaptare la cerințele momentului.

Avem acum exemple de acest fel? Nu cred.

În general, schimbările violente (revoluții, prăbușiri ale sistemului) nu pregătesc viitorul. După obținerea accesului la butoanele puterii, apar conflicte între revoluționari, se manifestă incapacitatea de a gestiona treburile țării pe plan economic, social, administrativ, legislativ sau diplomatic și, de regulă, entuziasmul face loc unei dezamăgiri generale, de care profită dictatori sau politicieni fără scrupule, care copiază regimul anterior, conform principiului din popor: „Aceeași Mărie cu altă pălărie”.

Dar lipsa totală de prevedere într-un proces de schimbare democratică, cum s-a petrecut în România, nu este de scuzat și dezvăluie carențe imense în peisajul politic autohton. În popor se spune că schimbarea domnilor este bucuria nebunilor, însă nici nebunia, nici prostia manifestate în mod acceptabil nu pot să genereze asemenea efecte decât dacă au evoluat incredibil în viața politică.

Să nu pregătești pasul doi, cu variantele A, B, C măcar, și să blochezi țara în mai multe zone esențiale depășește puterea de înțelegere a majorității. Asta am votat? Se pare că da.

Să fie gafele (mai bine spus, tâmpeniile) specifice unei democrații slabe, cu eterne noi începuturi, sau sunt dirijate expres pentru a îndrepta poporul votant spre regimuri (sau partide) autoritare? Greu de spus.

De ce nu pregătește opoziția un guvern din umbră, după modelul statelor cu democrație stabilă, inclusiv pachetele legislative pe care le vor promova? Am fi știut ce votăm în mai mare măsură, altfel mergeam în beznă, cu speranța naivă într-un nou venit pe scenă.

Cred că sursa majoră a blocajelor în viața politică este blocajul mental al liderilor (politic, administrativ, intelectual etc.), incapacitatea lor de negociere pe termen mediu și lung (se așază la masă doar în situații disperate), rezerva de cadre slabă, dar loială și, nu-mi cer scuze, prostia celor cu diplome cumpărate și cu cele de la BAC rătăcite.

Soluția acestor bâlbâieli politice cu efecte economico-sociale majore este simplă, dar greu de promovat în actualul spectru politic: sunt necesare cadre calificate (inclusiv în rândul doi al ierarhiei, unde însă se elaborează strategiile și tacticile politice), pregătirea echipelor guvernamentale capabile să preia din mers Palatul Victoria, finalizarea din timp a modificărilor legislative necesare atingerii obiectivelor asumate etc.

Aveți impresia că liderii și partidele lor se pregătesc din timp? Personal, nu cred.

În această situație, generată exclusiv de ”iubiții conducători”, consider că viitorul nu sună bine, deloc. Iar ei sunt mai periculoși decât adversarii externi, după mine.

P.S. Trăim într-un județ, dar și într-un oraș (orașe) dezindustrializat. Ce fac conducătorii? Toarnă asfalt, pun pavele și dărâmă garaje. Puțin, domnilor, jenant de puțin.