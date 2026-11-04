„Băutura întăritoare a burcutului”

„Îndestularea în hrană, băutura întăritoare a burcutului, pe care o întrebuinţează toţi locuitorii, şi aerul cel viu al muntelui, saturat cu miresme de brad, fac de traiul oamenilor este îndeobşte lung. Am întâlnit mai mulţi bătrâni, bărbaţi şi femei de peste 90 de ani. Lucru ce poate părea destul de nefiresc este că o poporaţie aşa de sănătoasă procreează puţini copii. Rar se văd mai mult de trei copii la casa Românului. Vina de căpetenie a slabei lor reproduceri stă în însurarea de tot târdie a tinerilor, după 30 de ani, când puterile le sunt istovite printr’o viaţă coruptă, căreia moravurile muntenilor nu opun o stavilă îndestulătoare”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 11, Suceava, Octomvrie 1887.

„Case dărăpănate”

„E obicei moştenit din moşi-strămoşi, ca gospodinele satelor noastre să-şi cârpească şi văruiască pereţii caselor, pe dinlăuntru şi pe dinafară, de cel puţin trei ori pe an (de Paşti, de Rusalii şi de hram), încât ţi-i mai mare dragul să intri într-un sat. Dimpotrivă, la oraş, vezi case dărăpânate pe dinafară, nevăruite cu zecile de ani, cu coşuri ruinate şi hidoase, încât, când intri în Suceava parca’i intra pe urma unor proaspeţi năvălitori. Pentru numele lui Dumnezeu, iubite şi scumpe domnule Primar, nu se poate impune acestor locuitori să ia de pildă gospodinele din sate?”.

„Suceava”, Anul II, nr. 42, Octombrie 1937.