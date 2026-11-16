Doar câteva minute pierzi ca să citești acest articol. Dacă nu vrei să rămâi în beznă sau dacă te sperie facturile la energie, de fapt vei câștiga aceste minute. GRĂBEȘTE-TE ca să devii cu adevărat independent energetic!

Ai investit în panouri fotovoltaice ca să reduci facturile și să devii independent energetic. Dar ce se întâmplă când se întrerupe alimentarea cu energie electrică? Ziua produci mai mult decât consumi, livrezi surplusul în rețea, iar noaptea ajungi să cumperi curent la un preț mult mai mare. Nu e frustrant? Programul Casa Verde Baterii 2026 este soluția, iar inoSOLAR, instalator validat AFM, te ajută să faci pasul către un sistem fotovoltaic complet.

Ai un minut să vorbim despre bateria de stocare?

Dacă ai panouri, nu ești încă independent. Îți trebuie și bateria de stocare – e poate cea mai importantă piesă din acest puzzle. Aceasta funcționează ca un rezervor pentru energia produsă de panourile solare, iar oferta inoSOLAR este imbatabilă: beneficiile nu se opresc doar la bateria finanțată prin program. E o soluție gândită să ofere mai mult decât un simplu acumulator:

– până la 48 kWh capacitate de stocare, prin configurații adaptate necesarului energetic;

– capacitate suplimentară de stocare, oferită bonus, pentru un plus de autonomie;

– stație de încărcare pentru mașina electrică, un alt mare avantaj;

– contribuție proprie optimizată pentru departajare în cadrul programului.

Casa Verde Baterii 2026 prezintă: ZIUA INDEPENDENȚEI ENERGETICE

De ce inoSOLAR? Pentru că e confortabil să te lași pe mâna experienței

Când vine vorba de o investiție în energie, experiența instalatorului e fundamentală. Nu este suficient să cumperi echipamente premium. Ai nevoie de o echipă care știe să le integreze, să le configureze corect și să îți ofere suport și după instalare. inoSOLAR are în spate aproape 10.000 de proiecte realizate în România – o experiență ca o veritabilă carte de vizită!

Parteneriat exclusiv pe România, cel mai mare atu!

Un avantaj important este parteneriatul exclusiv pentru România cu producătorul chinez Uhome. Prin această colaborare, inoSOLAR pune la dispoziția clienților soluții de stocare competitive, susținute de experiența miilor de baterii Uhome deja instalate în țară. Mai mult, compania oferă garanție, suport tehnic și soluții adaptate diferitelor configurații fotovoltaice.

Ai invertor Huawei? Nu-ți trebuie neapărat și o baterie Huawei!

Aici apare una dintre cele mai interesante soluții oferite de inoSOLAR. Mulți proprietari au deja instalații fotovoltaice echipate cu invertoare Huawei. Acestea sunt apreciate pe piață, însă pot da și dureri de cap: compatibilitatea pentru stocare e legată de bateriile acceptate de producătorul Huawei. Iar bateriile dedicate pot însemna bani prea mulți scoși din buzunar. Ce faci dacă ai deja un invertor Huawei, dar nu vrei să investești într-o baterie din aceeași gamă, pentru că bugetul nu îți permite?

Soluția se numește microgrid

Aceasta este soluția inteligentă prin care păstrezi invertorul Huawei și adaugi o baterie mai accesibilă. În loc să schimbi întregul sistem fotovoltaic sau să fii limitat la o singură gamă de baterii, se poate integra un sistem suplimentar, format dintr-un invertor dedicat și o baterie Uhome. Astfel, păstrezi invertorul Huawei și panourile fotovoltaice deja instalate, iar noul ansamblu funcționează împreună cu instalația existentă, printr-o configurație de tip microgrid. Problemă rezolvată!

Casa Verde Baterii 2026 prezintă: ZIUA INDEPENDENȚEI ENERGETICE

Ce spune reprezentantul inoSOLAR

„Casa Verde Baterii 2026 este o oportunitate importantă pentru cei care au deja panouri fotovoltaice și vor să facă pasul către independența energetică. Căci nu este suficient să produci energie în timpul zilei, trebuie să o poți folosi mereu. Prin oferta noastră pentru Casa Verde Baterii 2026, urmărim să le oferim oamenilor mai mult decât o baterie: capacitate suplimentară de stocare, soluții pentru încărcarea mașinilor electrice, garanție și suport tehnic”, declară David Bulugu, Manager Operațional inoSOLAR.

Casa Verde Baterii 2026 chiar este o oportunitate de a face următorul pas către independența energetică.

Alegerea instalatorului face diferența între o simplă achiziție de echipamente și un sistem complet, gândit să funcționeze eficient pe termen lung.

Dacă ai deja panouri fotovoltaice și vrei să faci următorul pas, caută în lista instalatorilor validați AFM compania INOCOM BIZ SRL – inoSOLAR.

Ofertă Casa Verde 2026 – Finanțare Baterii Sisteme Fotovoltaice