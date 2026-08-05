„Aducând aminte de Casa Naţională din Suceava nu putem uita, într-adevăr, impunătoarea bibliotecă adăpostită în această casă românească. Aproape zece mii de volume, toate frumos legate, păstrate într’o ordine caracteristică custodelui acestei bogate biblioteci, d-l profesor Cornel Suceveanu. Alături, expoziţia cărţii sucevene, cuprinzând tot ce s’a publicat şi imprimat în Suceava, tot ce s’a scris despre şi în legătură cu Suceava, colecţii de tablouri istorice, planşe etc.”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4587, Iulie 1935.

„Apa, vine apa!”

„Cînd vine apa caldă, lumea stă în loc. Autobuzele pun frînă brusc, strungurile se opresc în hale industriale, cocsul se întăreşte în furnale şi vorbele se înţepenesc în gura prezentatorilor de la TV. Apa, vine apa! În seara asta! La fel ca indienii lui Fenimore Cooper, care auzeau calul inamicului de la două mile, cunoscătorii ştiu momentul ăsta doar lipind urechea de ţeavă. Vine! Hai că vine, dă drumul la robinet! Aţi înţeles: revizia s-a terminat. Moleculele de hidrogen şi oxigen sînt din nou într-o stare de agitaţie termică teribilă. În ţevi e din nou acţiune”.

„Dilema veche”, Anul II, nr. 76, 1-7 iulie 2005.