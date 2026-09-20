O casă veche din lemn din Sucevița a fost mistuită de un incendiu care a izbucnit sâmbătă, pompierii alertați prin 112 găsind deja locuința arzând generalizat

Alarma de incendiu s-a dat în jurul orei 14.40.

La Sucevița s-au deplasat de urgență pompierii militari de la Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Sucevița și Marginea, cu un total de patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Cum casa din lemn ardea deja generalizat, obiectivul pompierilor a fost de a nu lăsa flăcările să ajungă la construcțiile anexe din gospodărie.

Incendiul a fost lichidat la ora 16:30, cu focul localizat la nivelul casei.

”Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată”, au transmis pompierii militari suceveni.

Pompierii transmit că au salvat anexele gospodărești, cu bunurile aferente.

Casă mistuită de un incendiu la Sucevița

Incendiu puternic și vineri seară, cu mai multe anexe distruse de flăcări, dar cu casa salvată

În seara zilei de vineri, un incendiu puternic a avut loc și în satul Botoșenița Mare, comuna Calafindești.

Pompierii militari ai Gărzii de intervenție Siret, împreună cu lucrătorii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Calafindești, au intervenit cu trei autospeciale de stingere la incendiul care cuprinsese mai multe construcții dintr-o gospodărie.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la podul adăpostului de animale și la alte două construcții anexe, cu pericol de propagare la întreaga gospodărie, dar și la casa învecinată.

Pe timpul intervenției, echipajul pompierilor paramedici SMURD a acordat primul ajutor medical proprietarului, care a suferit un atac de panică. Ulterior, bărbatul și-a revenit și a refuzat transportul la spital.

Focul a distrus în mare parte cele trei anexe dar pompierii au salvat casa de locuit și bucătăria de vară, precum și locuința învecinată, cu bunurile aferente.

În acest caz, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost flacăra provenită de la o lampă cu combustibil gazos, folosită în interiorul adăpostului de animale.