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Casă distrusă după un incendiu plecat de la un coș de fum

Casă distrusă după un incendiu plecat de la un coș de fum
Casă distrusă după un incendiu plecat de la un coș de fum

O casă din satul Măriței, comuna Dărmănești, a fost distrusă în noaptea de vineri spre sâmbătă după ce a fost cuprinsă de un incendiu puternic.

Alarma s-a dat imediat după ora 02.30, iar la fața locului au fost trimise două autospeciale ale Detașamentului de pompieri Suceava și o ambulanță SMURD.

Flăcările au distrus acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 120 mp, dar și bunurile materiale din interior.

Incendiul a fost stins după aproape trei ore, iar pompierii spun că ar fi plecat de la coșul de fum neizolat corespunzător.

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