Casă distrusă după un incendiu plecat de la un coș de fum

O casă din satul Măriței, comuna Dărmănești, a fost distrusă în noaptea de vineri spre sâmbătă după ce a fost cuprinsă de un incendiu puternic.

Alarma s-a dat imediat după ora 02.30, iar la fața locului au fost trimise două autospeciale ale Detașamentului de pompieri Suceava și o ambulanță SMURD.

Flăcările au distrus acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 120 mp, dar și bunurile materiale din interior.

Incendiul a fost stins după aproape trei ore, iar pompierii spun că ar fi plecat de la coșul de fum neizolat corespunzător.