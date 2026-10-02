Un puternic incendiu a distrus o casă din Bucșoaia – Frasin, focul izbucnind vineri, în jurul orei 4.00 dimineața.

În urma unui apel la 112, pompierii militari de la subunitățile din Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cornu Luncii, s-au deplasat la fața locului și au intervenit cu patru autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, ardeau acoperișul locuinței și un perete exterior, cu pericol de propagare la întreaga construcție, dar și la două case învecinate.

Incendiul a fost lichidat la ora 07:30.

Casa de tip tradițional, cu fațada din lemn, a ars în mare parte, fiind afectate și elementele de tâmplărie, pereții interiori și altele.

„Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casele învecinate, cu bunurile aferente”, a transmis ISU Suceava.

Casă distrusă de un incendiu izbucnit la ora 4.00 dimineața