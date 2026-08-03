Casă distrusă de un incendiu izbucnit în miez de noapte

Un incendiu izbucnit imediat după miezul nopții a distrus în mare parte o casă din comuna Frătăuții Vechi. Alarma de incendiu s-a dat în jurul orei 0.20, în noaptea de duminică spre luni.

Mobilizarea pompierilor a fost una serioasă, cu opt autospeciale de stingere, cu militarii Detașamentului de pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca și Gălănești.

La sosirea echipajelor, ardeau o construcție anexă și acoperișul casei de locuit, clădiri corp comun, cu pericol de propagare la o altă locuință (în construcție) din aceeași gospodărie, dar și la casele învecinate.

Incendiul a fost localizat și lichidat complet relativ repede, până la ora 2.10.

Pompierii transmit că au ars în totalitate anexa și acoperișul casei, pe o suprafață totală de aproximativ 180 mp. Flăcările au distrus încăperile locuinței, dar și două ferestre termopan, de la a doua casă de locuit a proprietății.

”Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit, produs la un cablu electric deteriorat sau neizolat corespunzător”, a transmis ISU Suceava.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința în construcție din apropiere și casele învecinate.