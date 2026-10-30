Un puternic incendiu a distrus o locuință, joi noapte, în satul Lămășeni, comuna Rădășeni. La ISU Suceava alarma s-a dat în jurul orei 23.30.

Militarii Detașamentului Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Cornu Luncii, au intervenit la Lămășeni cu cinci autospeciale de stingere.

Din păcate, la sosirea echipajelor ardea deja generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare și la construcțiile învecinate.

Casă distrusă complet de un incendiu izbucnit în miez de noapte

Incendiul a fost lichidat la ora 01:40 din noapte.

Locuința din interiorul căreia a pornit focul a ars în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 80 mp, împreună cu bunuri din interior – obiecte de mobilier, materiale textile și altele.

Din primele cercetări ale pompierilor rezultă că incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată.

Prin intervenția lor, pompierii au salvat construcțiile din vecinătate, cu bunurile aferente.

Casă distrusă complet de un incendiu izbucnit în miez de noapte