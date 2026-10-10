Căruțaș băgat în spital de un șofer băut

Un căruțaș a ajuns în spital în dimineața zilei de sâmbătă, 10 octombrie, după ce atelajul hipo cu care circula a fost lovit de un autoturism.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05.15, pe drumul național 15C, la Praxia, comuna Fântâna Mare.

Din cercetări, polițiștii au stabilit că șoferul care conducea un autoturism marca Dacia nu a văzut căruța care era semnalizată corespunzător și a intrat în aceasta, în partea din spate.

Din impact, a rezultat rănirea căruțașului, care a fost transportat cu o ambulanță la spitalul din Fălticeni, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral și contuzie.

Atât căruțașul, cât și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest.

În cazul primului aparatul a indicat valoarea zero, în timp ce șoferul a avut o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spital pentru a-i fi luate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Șoferul are acum dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea sub influența băuturilor alcoolice”.