Cartonaşele turcoaz ale lui Kovacs

Există în lumea largă felurite activităţi umane care în principiu n-ar putea fi practicate decât după efectuarea unor testări medicale care să dea verdictul dacă eşti apt sau inapt pentru a le exercita. La unele din ele, cum ar fi meseria de profesor, această testare chiar există de vreo două decenii şi se efectuează de regulă în primele zile ale fiecărui nou an şcolar. Că este doar o formalitate e altă poveste, care ţine de specificul românesc al acestor testări. De aceea, întâlnim profesori cu predispoziţii spre pedofilie, miliţieni cu apucături mai degrabă de infractori, doctori cărora le-ar sta mai bine ca pacienţi prin ospicii etc. şi iar etc. Sunt, desigur, cazuri izolate. Dar sunt.

Printre cei care ar trebui să fie testaţi atât fizic, cât şi psihologic înainte de a li se încredinţa fluier sau steag se numără, desigur, arbitrii. Este o meserie profund stresantă, deci cu impact semnificativ asupra sistemului nervos, dar mai cere şi acuitate vizuală şi auditivă, atenţie pe cât posibil distributivă, o mulţime de parametri fizici şi psihici care fac din persoană în cauză un arbitru bun sau nu. Ei bine, sâmbătă seară am văzut la lucru un arbitru considerat de departe cel mai bun din ţară şi unul din cei mai buni din lume, Istvan Kovacs, singurul care a arbitrat finalele tuturor celor 3 cupe europene. Ei bine, ceea ce a făcut domnul acesta la meciul FCSB – Dinamo nu se poate povesti, că nu ştii nici de unde să începi şi ce să arăţi. Sigur e că a fluierat ceva care după el nu era penalty, dar pe care VAR l-a făcut penalty, pe care apoi tot Kovacs l-a transformat în lovitura… pentru ceilalţi(!), apoi a eliminat un fotbalist pentru o îmbrânceală (mai degrabă mângâiere!) reciprocă de intensitatea unui strănut, în cele din urmă mai fluierând un penalty pentru un tackling executat direct la minge, şi asta anulat tot de VAR. Dl Kovacs părea beat sau drogat. Dl Gh. Becali îl suspecta de demență. În orice caz, fişa lui medicală se cere revizuită de urgenţă. Nu cred că trebuie să aşteptăm momentul în care va începe să arate cartonaşe turcoaz sau albastre cu buline albe.