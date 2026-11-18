Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava pregătește noi facilități pentru cititori. În curând, sucevenii vor putea să împrumute și să returneze cărți chiar și atunci când biblioteca este închisă, fără să mai fie nevoiți să se încadreze în programul obișnuit al instituției.

Noile servicii vor deveni disponibile după finalizarea procesului de etichetare RFID a documentelor din colecțiile bibliotecii. Cărțile rezervate vor putea fi ridicate de la un locker (dulap), inclusiv seara sau în weekend.

Una dintre cele mai importante noutăți este instalarea unui sistem de tip „Remote locker”, amplasat în curtea sediului central al Bibliotecii Bucovinei.

Practic, cititorii vor putea solicita rezervarea cărților dorite, iar volumele disponibile care nu sunt ridicate în timpul programului de lucru vor fi depuse de bibliotecari în acest locker. Ulterior, utilizatorii le vor putea ridica inclusiv în afara orelor de program, prin simpla scanare a permisului de bibliotecă.

Cărțile vor putea fi returnate și când biblioteca este închisă

O altă facilitate va permite returnarea cărților fără a mai fi necesară deplasarea la bibliotecă în timpul programului de lucru. În acest scop, în curtea instituției este instalată o unitate „RFID DropBox”, în care cititorii vor putea depune volumele împrumutate de la secțiile sediului central, inclusiv în afara programului de funcționare.

Directorul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, Gabriel Cărăbuș, ne-a spus că noile echipamente vor simplifica accesul la serviciile bibliotecii și vor oferi mai multă flexibilitate persoanelor care au un program încărcat. „Echipamentele au fost achiziționate în cadrul proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei <I. G. Sbiera>, Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc și 28 de unități administrativ-teritoriale din județ. Prin aceste investiții, Biblioteca Bucovinei face un pas spre servicii moderne, adaptate nevoilor cititorilor, care vor putea împrumuta și restitui cărți cu mai multă ușurință și flexibilitate”, a completat Gabriel Cărăbuș.