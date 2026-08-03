Cartea devenirii fotbalistice și nu numai

Acum câteva luni, domnul Mircea Radu Iacoban evoca la rubrica sa, ”Colțul Condeierului”, întâlnirea cu Mircea Lucescu de la sfârșitul anilor 70, în urma căreia a răsărit ideea unei cărți autobiografice scrise de încă fotbalistul Lucescu. Pe atunci director al editurii Junimea, domnul Iacoban i-a nășit volumul, sugerând titlul ”Mirajul gazonului”. Cartea avea să apară în 1981 și, deși știam că a fost reeditată acum vreo doi ani, pe aceea din 1981 am vrut neapărat s-o citesc, să mă aflu direct în legătură cu acel Lucescu aflat la cumpăna dintre jucător și antrenor, fără adăugirile și nuanțele ulterioare. Multă vreme am căutat-o prin anticariate, până când cineva mi-a confirmat că o are, dar a durat încă și mai mult să o găsească. Pentru a depune mai multă râvnă în căutări, am plusat cu încă vreo 10 cărți cu tematică sportivă, încă și mai vechi (despre acestea, poate cu altă ocazie). În fine, am căpătat cartea de ”devenire fotbalistică”, dar și umană, și nu am fost, nu aveam cum, dezamăgit. Poate doar într-o privință, aceea cu scrisul impecabil gramatical, cum idealizat își amintea după 45 de ani domnul Iacoban. Dar altfel, Mircea Lucescu a arătat în paginile cărții de ce a avut succesul pe care l-a avut ca antrenor. Și nu m-aș referi la înțelegerea jocului în toate subtilitățile sale, cât la înțelegerea naturii umane. Aș zice și că intensitatea cu care a ars pentru fotbal ne-a privat de scriitura sa. Iată, în 1971, după un meci pierdut: ”Dar uitarea, pulbere ce astupă contururile bucuriei sau ale necazului, insidioasă și perversă, se va așterne peste momentele neplăcute ale trecutului și singure amintirile filtrate de amorul nostru propriu, amintirile convenabile nouă, vor rămâne, învăluindu-ne din când în când într-o duioasă mulțumire de sine.”

Nu mi-am propus o cronică de carte, n-aș avea nici spațiu, nici nu m-aș pricepe, de aceea am mai selectat doar două fragmente, amuzante în contextul de azi.

”Cui i-ar folosi ca după un joc slab, un antrenor în poziție publică față de un jucător, să-l blameze, să-l desființeze?” – oare ce ar zice Răzvan Raț despre asta?

Și, dacă nu știați cine a inventat tiqui-taca, atunci aflați că vestita temporizare a lui Angelo Niculescu a fost descrisă astfel de fundașul vest-german Schnellinger, în aprilie 1970 (deci înainte de Mexico), după un joc de pregătire la Stuttgart, scor 1-1: ”România are un joc bogat de pase, titic-titoc!”