Cartea care l-a băgat în spital pe talentatul scriitor Viorel Ilișoi

Puține sunt cărțile care au un efect atât de copleșitor asupra oamenilor, încât să îi bage în spital. La ăla mare, județean, său ăl mai mic, de-i zic unii „spitalul 9” ori „balamuc”. „Povestiri din copilărie” este una din aceste cărți, care l-a făcut să plângă și să râdă pe cel care a scris-o, talentatul Viorel Ilișoi, dar care determină aceleași reacții și celor care o citesc. Râs și plâns. Plâns și râs. Uneori ambele, amestecate.

Și cartea chiar l-a băgat în spital pe Viorel Ilișoi. Nu în cel de care toți pomenim, deși cei dinăuntru sunt de multe ori mai liniștiți și mai cuminți decât cei de afară, de unde autorul ar fi ieșit probabil cu încă o carte cu povestiri senzaționale, ci în cel la care apelăm cu toții, când e o problemă. De epuizare. A mărturisit-o chiar el, la Suceava, la Centrul Cultural Bucovina, unde a lansat cartea, după ce a mers la film și a avut o sală întreagă doar pentru el și fiica sa, dar și după ce a participat la Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș”, ca membru al juriului, la invitația organizatorului, Ioan Manole.

De data aceasta, a avut parte de o sală plină, cu oameni care i-au savurat povestirile, glumele și micile ironii și auto-ironii.

„Toată lumea mă întreabă cum de am slăbit atât.. .nimeni nu mă întreabă cum de am reușit să scot trei cărți într-un an”, a spus Viorel Ilișoi, care a explicat cum a ajuns să scrie „Povestiri din copilărie”, anul acesta, la insistențele unui coleg de breaslă.

O parte dintre povestiri le-a scris pe parcursul mai multor ani, când îi reveneau amintirile, stârnite din adâncurile ființei. Dar în urma unei promisiuni de care nu credea că se ține, pentru că o și uitase, în vara acestui an a rescris și a definitivat volumul, adăugând aproximativ 300 de pagini noi.

„Am plâns și am râs scriind-o, m-am revoltat și m-am înduioșat…. Dacă m-ar fi văzut cineva, spunea că locul meu e în altă parte…”, spune Viorel Ilișoi, care s-a străduit să transmită povestirile mai mult prin prisma copilului, cu vârstele pe care le avea în carte, decât din cea a scriitorului. O misiune grea, dar care face cartea accesibilă și celor tineri, chiar de unele povestiri sunt greu de „digerat” și pentru adulți.

O carte plină de sensibilitate, umor și viață, care merită citită din scoarță în scoarță, pe îndelete, departe de ochii altora, pentru a nu fi judecat când râzi în hohote și apoi lăcrimezi fără să vrei. Nu sunt poveștile din copilărie ale lui Creangă, deși copilăria sa de acasă are unele similitudini, sunt povestirile lui Ilișoi, cu amintiri crunte, sensibile și uneori vesele, din viața de la casa de copii, unde a crescut o perioadă.

În „Povestiri din copilărie” descoperim viața așa cum o știam când eram copii, o viață pe care copiii din prezent nu o pot concepe, dar pe care o pot descoperi, parțial, în vreme ce adulții, indiferent de vârstă, vor retrăi emoția și farmecul copilăriei.

„Povestiri din copilărie” poate fi comandată direct autorului sau online, pe site-ul editurii GRI.