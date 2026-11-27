Evenimentul caritabil „Noi tundem, tu donezi”, pe care salonul Hairstudio by Dizzy îl organizează de mai mulți ani, are loc duminică, 29 noiembrie 2026, între orele 10.00 și 19.00, la etajul I al Iulius Mall Suceava. Banii strânși anul acesta vor ajunge la Asociația Teona Ariana, care îi va folosi pentru taberele „Respiro. Împreună”, dedicate copiilor care au trecut prin cancer și familiilor lor.

Formula evenimentului a rămas aceeași de la o ediție la alta. Frizerii salonului tund fără programare, iar fiecare client hotărăște singur cât donează. La o donație de cel puțin 70 de lei, clientul primește pe loc și un bilet la tombola evenimentului. Pentru Dizzy și echipa ei, ziua de la mall a devenit o tradiție pe care o păstrează an de an, de fiecare dată în sprijinul unei cauze.

Când un copil se îmbolnăvește de cancer, se schimbă viața întregii familii. Tratamentul durează luni la rând, timp în care părinții și frații ajung să trăiască despărțiți, între spital și casă. Tabăra „Respiro. Împreună” le oferă acestor familii, după încheierea tratamentului, un timp numai al lor: câteva zile în care sunt din nou laolaltă, se pot regăsi și pot vorbi deschis cu alți părinți care au trecut prin aceleași temeri. Familiile sunt însoțite de o echipă multidisciplinară, formată din medici, psihologi, kinetoterapeuți, animatori, consilieri spirituali și voluntari. Prima ediție a avut loc în septembrie, la Vama, și a fost prima tabără de acest fel din Moldova. Următoarele tabere sunt în pregătire, iar numărul lor depinde de sprijinul primit de la parteneri și donatori.

Asociația Teona Ariana organizează din 2021 taberele Respiro, pentru copii cu dizabilități, precum autism, sindrom Down sau deficiențe de auz, de vorbire și de vedere, și pentru copii din sistemul de protecție cu rezultate foarte bune la învățătură. Până acum au avut loc 34 de tabere. Din octombrie 2024, copiii cu dizabilități și părinții lor participă și la activitățile constante de la Casa Teona, din Suceava. Asociația lucrează în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, DGASPC Suceava și COPSI Suceava.

Sucevenii sunt așteptați duminică, 29 noiembrie 2026, între orele 10.00 și 19.00, la etajul 1 al Iulius Mall, pentru o tunsoare făcută de echipa Hairstudio by Dizzy și o donație care merge mai departe, către familiile din taberele „Respiro. Împreună”. Cei care nu pot ajunge duminică la mall pot susține taberele și printr-o donație online, pe teona-ariana.ro.