Oscar Wilde reprezintă o figură importantă a literaturii mondiale. Operele lui au influențat profund generațiile tinere, încurajându-le să își descopere identitatea și să aibă o abordare genuină a existenței.

Zilele trecute am recitit Portretul lui Dorian Gray, scriere cu adevărat emblematică. Fascinația dublului sau cultul artificialului sunt doar câteva caracteristici definitorii romanului menționat. Mi-a captat atenția prefața volumului scrisă de Oscar Wilde. Cuvântul înainte al autorului reprezintă un manifest estetic despre modalitatea în care arta ar trebui să fie receptată și despre rolul artistului în societate.

Se pot desprinde niște convenții în ceea ce privește arta exprimate prin adevăruri general valabile. Spre exemplu, artistul este o instanță, un mijlocitor prin care se naște frumusețea, iar produsul artistic trebuie să fie mai important decât creatorul ei: „Scopul artei este să reveleze arta și să-l facă nevăzut pe artist”. Autorul continuă ideea: „Nu există cărți morale sau imorale. Cărțile sunt fie bine scrise, fie prost scrise. Doar atât.” El pune în lumină diferențierea vădită între aceste două posibilități deoarece nu este posibilă o cale de mijloc. În strânsă legătură cu ideea de inspirație, viața morală a oamenilor constituie o parte din materialul de inspirație al artistului, „dar moralitatea artei constă în folosirea perfectă a unui mediu imperfect”. Este o tehnică adesea utilizată în întreaga literatură. Scriitorii se raportează la experiența de viață ca mijloc de inspirație pentru a crea artă.

De pildă, în literatura universală Honoré de Balzac este cel care scrie Comedia umană

(La Comédie humaine), prin care și-a propus să surprindă într-o modalitate complexă societatea franceză a secolului al XIX-lea. Balzac analizează prin intermediul tipologiilor de personaje pe care le creează și construiește o adevărată frescă socială.

În literatura română, dramaturgul și prozatorul Ion Luca Caragiale poate fi apropiat de modelul balzacian prin radiografierea societății vremii. Prin rodul talentului său, adică prin opera pe care o creează, el reușește să surprindă diferite tipologii umane și comportamente sociale. Scrieri precum O scrisoare pierdută sau D-ale carnavalului sondează ideea de demascare a ipocriziei și a superficialității adesea regăsite la oameni.

Gheorghe Crăciun, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai generației literare 1980, propune o perspectivă asupra literaturii care pune în centrul atenției relația indisolubilă dintre aceasta și actul scrierii. În Introducere în teoria literaturii, autorul subliniază că literatura se constituie prin mișcarea scrisului, prin transformarea textului în procesul trecerii sale de la autor la cititor: „Totul pleacă de la literă și se întoarce la ea. Literatura se naște din mișcarea literelor pe hârtie, din mișcarea textului scris de la autor la cititor.”

Dacă Oscar Wilde pune accentul pe caracterul distinctiv al artei și argumentează că valoarea acesteia nu trebuie redusă la judecăți morale, Gheorghe Crăciun propune o perspectivă care completează această viziune și evidențiază dinamismul literaturii. Se pune accent și pe relația inseparabilă dintre autor, text și cititor. În viziunea sa, literatura nu reprezintă doar rezultatul unui act creator, ci și un proces continuu de transmitere și receptare, în care scriitura dobândește sens prin întâlnirea cu cititorul.

În concluzie, prin raportare la manifestul lui Oscar Wilde, se evidențiază o perspectivă mai amplă asupra procesului de receptare a artei de către public.

Bianca NATI